„V podstatě se stal další zázrak v řadě. Zdálo se mi naprosto nereálné, že by právě Steven mohl kývnout na střih Žižky. Jeho rukama prošly filmy Legenda o vášni, Pearl Harbor, Poslední samuraj, Krvavý diamant nebo můj vůbec nejoblíbenější snímek Statečné srdce,“ připomíná režisér.

Doplnil, že příběh o Janu Žižkovi Stevena Rosenbluma, který má na kontě tři oscarové nominace, hned zaujal stejně tak i žánr a herecké obsazení „Opravdu mě to chytlo za srdce a myslím, že i diváci v Americe filmu dobře porozumějí. Že je uhrane charakterem a příběhem o lásce a boji, jako tomu bylo v případě Statečného srdce a Mela Gibsona,“ říká Rosenblum. Jáklův velkofilm Jan Žižka by měl přijít do kin v roce 2020.