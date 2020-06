Perry Mason, právník, který nemá klid. Slavná knižní postava se vrací

Precizní, čestný a neústupný. Takový je Perry Mason, který se zrodil zkraje 30. let 20. století z pera amerického spisovatele Erla Stanleyho Gardnera. Právník a hlavní hrdina autorových detektivek, je tak trochu alter ego svého autora. Stejně jako on totiž řeší sporné případy, za nimiž tuší bezpráví a pomáhá lidem, kteří padli do tenat soudní mašinerie, ačkoli jsou nevinní. Mason se dočkal různých adaptací, poprvé v televizní sérii CBS z let 1957-1966. V závěrečné epizodě první série se objevil v roli soudce dokonce Gardner osobně.

Matthew Rhys | Foto: HBO