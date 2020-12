Stínohra. Tak se jmenuje snímek, který začal minulý týden natáčet režisér Peter Bebjak. Jeho hrdinou je Jan Kavka, čtyřicetiletý záchranář z malého města, jehož zastihujeme ve chvíli, kdy opustil manželku Evu. Krátce nato se Eva stane tragickou obětí zločinu. Z Jana je vdovec, který žije s vědomím, že smrt ženy nepřímo zavinil a nepřišel jí v kritické chvíli na pomoc. Útočiště před neodbytným pocitem viny nachází díky kamarádovi Michalovi v místním boxerském klubu.

Stínohra, Milan Ondrík a Hynek Čermák | Foto: Falcon

Policejní vyšetřovatel, který má případ na starosti, naráží na řadu podivných okolností. Ukazuje se, že pachatel, feťák Robert Stránský, je tichým informátorem policie a pod ochranou vyšetřovatelky z protidrogové centrály. Jan chce věřit ve spravedlnost i v to, že se dokáže s pomocí svých přátel vrátit do všedního života. Ale obava z toho, že by vrah nakonec mohl uniknout trestu, jej přivede k rozhodnutí vydat se na vlastní cestu odplaty za nečekaných okolností a s nejistým výsledkem.