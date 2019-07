„Tak hele, vy signatáři, kdybyste si chtěli náhodou místo svýho breku pořádně zapicat, tak v našem střeleckým klubu máte vždycky dveře otevřený,“ začíná videovzkaz známého herce, který vznikl ve vlaku. „Sorry, že tam s váma nemůžu bejt, ale já jedu do zbrojovky. Vybrat si novou pistoli. A taky si vážím týhletý firmy, tý naší strojírny, která nám dělá dobrý jméno už od první répy.“

Reaguje tak na petici téměř čtyř desítek herců, producentů a filmařů, kteří se ohradili proti novému sponzorovi karlovarského festivalu, jenž pomohl vykrýt finanční mezeru po odchodu generálního partnera ČEZ. Čtvrtníčkova ironická replika sklízí na festivalu úspěch, zejména u všech, kteří petici umělců, jimž festival platí ubytování a pozvánky na akce, berou jako nepříliš uvážené gesto moralistů za každou cenu.

Dan Svátek točí syndrom

Stockholmský syndrom. Tak pojmenoval svou novinku pro Českou televizi režisér Dan Svátek, jehož snímek Úsměvy smutných mužů slavil velký úspěch u diváků a který nový projekt představil dnes na karlovarském festivalu. Dvoudílné drama z pera Miroslava Sovjáka řeší pro změnu dramatickou situaci kolem výstřelu, jenž změní osud sedmi lidí.

„Scénář znám od prvotního námětu, pracovalo se na něm pět let,“ říká režisér. „Líbilo se mi téma obchodu s bílým masem i nápad, jak se příběhy lidí mohou osudově protnout. A do jakých dilemat se hlavní hrdina dostává.“ První klapka padla začátkem září v Opavě, štáb natáčí v lokacích v Ostravě a Havířově, některé cény vzniknou i v Praze.

“Stockholmským syndromem volně navazujeme na minisérii Spravedlnost. Opět stavíme hrdiny příběhu nejen na hranu zákona, ale často na hranu vlastního svědomí a morálky. Přesto je obtížné jednoznačně odsoudit to, jak se v určitých situacích chovají,“ říká kreativní producentka minisérie Kateřina Ondřejková.

David Švehlík, jenž hraje „viníka“, k tomu dodává: „Můj hrdina se ocitne v nezáviděníhodné situaci, přijde o práci, všechny jistoty, jedná vlastně v afektu. V zásadě jde o nešťastnou náhodu, která dává tušit, že není jednoznačným zločincem.“ Postiženého, který doplatí na důsledky jeho činu, hraje Martin Finger. „Sám nevím, jak bych se v dané situaci zachoval. Můj hrdina skončí na vozíku, což je velká krize. Asi bych v reálu jednal více nekompromisně, dalo by mi velkou práci s dotyčným vůbec komunikovat. Ale ve scénáři je to dáno trochu smírněji, hraju zkrátka podle něj,“ usmívá se herec.

Dan Svátek si prý s Davidem Švehlíkem velmi porozuměl při natáčení Úsměvů, proto jej obsadil i do filmu o „syndromu“. „Jsem přesvědčen, že by tuto roli nikdo jiný nezahrál tak dobře jako David. Doufám, že to ocení i diváci,“ uzavírá Svátek.