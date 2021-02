Po Žižkovi přijde feťák. Petr Jákl natáčí v Americe s De Nirem a Malkovichem

Jan Žižka sice zatím na premiéru v kinech čeká, jeho režisér a producent Petr Jákl se však už delší čas orientuje i na americký trh. Po producentských počinech Nejvyšší pocta s Edem Harrisem a Samuelem L. Jacksonem, Best Sellers s Michaelem Cainem a Axis Sally s Al Pacinem teď natáčí film Wash Me in the River. Objeví se v něm Robert De Niro a John Malkovich.

Foto: Bioscop

„Na týden jsme museli kvůli covidu zastavit natáčení už v přípravném období, a na další týden bohužel i během natáčení. Dotklo se to i Roberta De Nira, který musel jet domů, a jeden den se s ním bude ještě dotáčet. Jinak ale probíhalo všechno skvěle,“ říká Jákl, který odjel začátkem tohoto roku do USA. Film vzniká na lokacích v Portoriku, Georgii a v Los Angeles. Jedině Tereza. Česká romance je hotová, snad se dočká i kin Přečíst článek › Hlavním tématem je pomsta. Jde o příběh bývalého narkomana, který se snaží pomstít dealerům zodpovědným za smrt jeho snoubenky. „Režisérem filmu je Randall Emmett, se kterým jsem spoluprodukoval snímek s Al Pacinem. Randall má za sebou jako producent 116 filmů, stojí za takovými hity jako je Irčan, Everest nebo Mlčení, “ vysvětluje Jákl. Nejistá budoucnost John Malkovich dorazil na poslední týden natáčení v Portoriku a podle producenta byl úžasný. „Moc jsme si rozuměli a mluvili hodně o Praze, kde byl mnohokrát. Vzpomínal, jak u nás točil reklamu na Plzeň, plno francouzských filmů, nebo jak chodil v zimě pod Karlovým mostem během natáčení bez neoprenu ve vodě,“ tvrdí Jákl. Šarlatán má šanci na Oscara. Dostal se do užšího výběru Přečíst článek › Pokud jde o Jana Žižku, zatím je jeho nasazení loterie. „Bohužel nevíme, stejně jako zbytek téhle země, jaký vývoj situace bude mít. Kdy se otevřou kina. Máme tak alespoň prostor udělat z filmu to nejlepší, co jde,“ dodává jeho režisér.