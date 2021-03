Pandemie mu loni zrušila dva divadelní projekty, takže zůstal v podstatě bez příjmů. Dramatika, scenáristu a režiséra Petra Zelenku zachránil grant filmového fondu, díky kterému teď píše seriál LIMITY. A čeká, jak dopadne na Českých lvech film Modelář, jehož titulní hrdina v podání Kryštofa Hádka bere spravedlnost do svých rukou. Vítěze budeme znát už 6. března.

Režisér Petr Zelenka | Foto: Deník / Martin Divíšek

Vyhrál jste cenu kritiků za scénář k Modeláři, nominace za film máte i od akademiků. Jaké šance mu na Lvech v konkurenci dalších snímků svých kolegů dáváte?

Držím palce filmu Krajina ve stínu. Jednak je to opravdu silný film, jednak by vítězstvím mohl trochu přebít pachuť z katastrofálně nízké návštěvnosti v kinech. Nám s Modelářem samozřejmě přeju to nejlepší, ale reálně pro nás vidím spíš herecké ceny. Za cokoliv budu rád. A těším se na ten večer. Jen my, nominovaní a organizátoři v Rudolfinu, a doma u televizních obrazovek diváci. A za zavřenými dveřmi covid, a ve hvězdách budoucnost.