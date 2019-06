Příběh rodiny, který již média částečně zveřejnila na podzim, nyní v celkovém pohledu nabídla Česká televize v dalším dílu dokumentu Infiltrace Šárky Maixnerové, která navazuje na loňský úspěch Infiltrace: Obchod se zdravím, kdy ukázala, jaké panují poměry v pražském středisku Aktip, které bylo přede dvěma měsíci uzavřeno. Změní nový díl z tohoto cyklu poměry v českém zdravotnictví?

Nový dokument má poukázat na aroganci a nedotknutelnost lékařů, kteří se spletli. Mýlit se je lidské, ovšem až do chvíle než jde někomu jiného o život a o zdraví. Šárka Maixnerová s Ivanou Lokajovou a týmem České televize připravili dokument z českého zdravotnictví dva a půl roku. Mnoho se toho oproti úplně první Infiltraci s podnázvem - Já ošetřovatelka z roku 2004 prý zlepšilo. Narazili však na několik fatálních pochybení.

Jak to bylo s Adámkem?

Adam šel na obyčejnou operaci nosních mandlí do pardubické okresní nemocnice, tak jako spousta dalších dětí. Lékař ale při této příležitosti provedl také zásah na mandlích krčních. Po operaci nastaly komplikace a Adam musel být se svojí matkou, která v této nemocnice v té době pracovala jako sestřička, několik dní hospitalizován na dětském oddělení. Dostával léky proti bolesti a antibiotika, trápily jej také teploty.

Jedné noci ovšem začal Adam masivně krvácet. Podle vyjádření lékařů z dokumentu Sárky Maixnerové je to záležitost, která se po této operaci stává. Postup lékařského personálu z nemocnice byl ale podivný. Maminka, už na lůžkovém oddělení, žádala o zásah aro týmu. Poté s chlapcem běžela do ORL ambulance, ta ale byla zamčená. Dlouhé minuty toho jak chlapec chrlil krev na nemocniční chodbě a lékařka kolem něho skoro bez povšimnutí prošla, navíc zachytila nemocniční kamera.

Až asi po dvaceti minutách přichází volným krokem další lékař a nemocnice zmateně volá z jednoho oddělení na druhé. Do nemocniční ambulance navíc přicházejí také záchranáři. Adam už ale krvácel dlouho a tak je zapotřebí jej resuscitovat. Chlapcův boj o holý život trval přibližně hodinu a půl. Po tom všem je převezen do hradecké nemocnice. Po dlouhých měsících se vrací ve vigilním kóma.

Vigilní kóma je ve zkratce stav, ve kterém pacient působí dojmem, že se probral. Má například otevřené oči, ty však nesledují okolí, žvýká a polyká stravu, navázat kontakt je však nemožné. Takový člověk neudrží ani moč a stolici. Může také trpět obrnami různých částí těla.

„Jak je vidět na záběrech, Adamova maminka s ním šla ven, v mrazech, a nestihla si ani vyfénovat vlasy,“ zdůraznila na novinářské projekci dokumentu jeho režisérka Šárka Maixnerová, do jak složité životní situace se rodina náhle dostala. Adam vyžaduje 24 hodinovou péči a spoustu peněz, které ale zákonitě chybí. Stejně jako možnosti k přestěhování se do většího a bezbariérového bytu nebo domu, kam by se všichni pohodlně vešli.

Adam má navíc ještě brášku Jeníka. I on podle vyjádření rodičů neskutečně trpí tím, co se s Adamem stalo. „Nemocnice nám nezničila jedno dítě, ale dvě,“ zmínil Adamův tatínek pan Vyčítal s tím, že chlapec rodičům dokonce tvrdil, že o svého bratra úplně přišel.

Obchod s důvěrou

Kromě Adama v dokumentu byl zmapován také příběh ženy, u níž si lékař do pátého měsíce těhotenství nevšiml, že jeden z plodů, které čekala po umělém oplodnění zůstal ve vejcovodu. Nevěděla o tom až do chvíle, kdy jí samotné šlo o život. Po soudních tahanicích musí svému lékaři navíc platit ona. Třetím příběhem je zdokumentování události, při kterém si lékaři život ohrožující příhodu spletli s nataženým svalem, pacientka však zemřela a její dcera ani po letech neví, co se vlastně stalo. Přitom chce znát jenom pravdu.

Příští pondělí 10. června ČT 1, opět ve 21.20, uvede další z cyklu tohoto dokumentu Obchod s důvěrou, který se bude zaobírat problematikou takzvaných novodobých šmejdů. Autorům dokumentu se od začátku vysílání ukázek ozvaly stovky lidí, které zažili něco podobného.

Na podporu Adama vznikl transparentní účet i facebooková stránka Pomáháme Adámkovi.