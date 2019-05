Hned v prvním dílu premiérové řady se Vávra coby „žasnoucí architekt“ dotkne na jihovýchodním pobřeží Austrálie vzácných skalních rytin původního domorodého obyvatelstva. Nalezl je, prozkoumal a zdokumentoval rodák z Týniště nad Orlicí, antropolog Jiří Chaloupka, jenž se v roce 1973 stal v Darwinu kurátorem domorodých sbírek v muzeu severního teritoria.

Nemineme sgrafitové dílo Josefa Kučíka původem z Buchlovic, designové kousky meziválečné avantgardy moravského architekta Ernsta Kornera, na skok se David Vávra setká se slavným keramikem a socha- řem Vladimírem Tichým.

„Než se pustíme do samotného natáčení, vyrazíme na obhlídky bez nich by naše práce nebyla možná. Stejně jako bez rad odborníků, kteří nás v mnoha ohledech nasměrují, či předchozího studia dokumentů, z nichž se snažíme o konkrétních místech načerpat co nejvíc užitečných informací,“ říká režisér cyklu Radovan Lipus.

Od Perthu do Tasmánie

Šumná expedice po stopách českých krajanů v Oceánii se uskutečnila na podzim roku 2018. Zaznamenala cestu od Perthu přes Sydney, Canberru, Sněžné hory až do Melbourne a Tasmánie. „Projeli jsme i Severní ostrov Nového Zélandu od Wellingtonu až po vesničku Puhoi, kterou roku 1863 založili v neprostupné džungli s pomocí místních maorských domorodců naši krajané ze západočeského Chotěšova u Stodu. Zmapovali jsme osudy hned několika významných architektů, sochařů, keramiků, etnografů, v Tasmánii i dobrodružný příběh králů vína a sýrů s českými kořeny,“ doplňuje režisér.

K protinožcům se naši krajané vydali vlivem emigračních vln vyvolaných dvěma velkými totalitami dvacátého století. „Přinesli si s sebou velkou evropskou zkušenost s historickým vývojem, tudíž v mnoha případech obstáli a vytvořili jedinečné věci. Například moravský rodák Heinrich Kulka byl jedním z hlavních vizionářů novodobé novozélandské architektury,“ říká David Vávra.

A kam že se filmaři vydají příště? „Zatím máme naplánované Švýcarsko, Ukrajinu s těžištěm v Podkarpatské Rusi, která byla v minulosti součástí naší republiky, a nakonec Slovensko,“ dodává architekt a průvodce.