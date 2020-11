Syrové vztahy v syrových kulisách. Neapole, Palerma, ale třeba i obchodního domu. Sérii festivalů online doplní na přelomu listopadu a prosince další dvě filmové akce. Na virtuální platformu se pustí také Italové a Němci.

Sestry Macalusovy | Foto: MCF

Přehlídka MittelCinemaFest startuje už zítra a má co nabídnout. Například zahajovací snímek letošního festivalu v Benátkách Tkaničky – příběh jednoho nešťastného manželství, loajality a nevěry z počátku 80. let, kde excelují italská hvězda Alba Rohrwacherová a Luigi Lo Cascio. Nebo Bohyni Štěstěnu od Ferzana Ozpeteka o vztahové krizi dvou mužů, jimž do života náhle vstoupí dvě děti a zdají se být šancí na oživení vztahu.