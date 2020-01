Třináctidílný počin pochází z pera scenáristy Tomáše Baldýnského, režie se ujali Jan Bártek a Radek Bajgar. „Chtěli jsme udělat hezkou komedii o lidech, kteří se mají rádi, a o světě, kde by chtěl každý z nás chvíli pobýt,“ říká Baldýnský na adresu seriálu, který se teď bude na obrazovkách České televize objevovat každý pátek večer (ČT1, 20.05).

Středobodem vyprávění je bývalý policajt Karel Mlejnek v podání Svatopluka Skopala, který právě odchází do penze. „Rodina by ho ráda viděla jako odpočívajícího dědu, který se stará o čerstvě narozenou vnučku Elišku a jezdí s kočárkem na procházky. To mu ale příliš nejde a stále se mon- tuje svým bývalým kolegům do vyšetřování,“ představuje svou roli Svatopluk Skopal.

Otcova nevyžádaná pomoc

Velení kriminálky převzal Karlův syn Kamil (Marek Němec), který se zprvu zdráhá využívat otcovu nevyžádanou pomoc. Postupně ovšem zjišťuje, že se bez něj občas neobejde, protože jeho pověst policejní legendy je zasloužená. Kamilovou seriálovou manželkou je Monika (Jana Pidrmanová), bratrem a zároveň nejméně zodpovědným členem policejního sboru je Petr (Marek Adamczyk). Maminku Vlastu, která drží nad rodinou ochrannou ruku, hraje Taťjana Medvecká.