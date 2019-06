/TRAILER/ Nejlepší tenor historie, kterého publikum Metropolitní opery 17x vytleskalo před oponu. To byl Luciano Pavarotti, jehož pozoruhodný portrét vstoupí 11. července do kin. Dramatický příběh operní legendy, jež opustila scénu v roce 2007, natočil Ron Howard, držitel Oscara za film Čistá duše.

Luciano Pavarotti | Foto: REUTERS

Pavarotti se stal fenoménem. Přiblížil operu nejširšímu publiku, z chudého italského chlapce se vyhoupl na post mezinárodní hvězdy. „Někteří zpěváci umí zpívat operu. Pavarotti byl opera,“ říká o něm ve filmu Bono Vox z U2. Dokument o něm, ale není jen filmem o celebritě, je to především hluboký lidský příběh. O tom, jak Pavarotti žil, co ho pohánělo kupředu, z čeho měl strach a co ho dělalo šťastným.