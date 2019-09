Od 24. října uvidíme v kinech očekávanou novinku Jiřího Vejdělka Poslední aristokratka. Už teď se ale můžete podívat na ukázku z filmu, který režisér natočil podle stejnojmenné knižní předlohy Evžena Bočka.

Z natáčení filmu Poslední aristokratka | Foto: Falcon

„Tentokrát je to opravdu lehkonohé. Nejdu do temnějších tónů jako třeba ve filmech Ženy v pokušení nebo Muži v naději. Poslední aristokratka je ryzí komedie,“ tvrdí Jiří Vejdělek, který obsadil do filmu o nelehkém návratu šlechtické rodiny na rodové sídlo řadu známých tváří.