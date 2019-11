Vakuum panuje už několik měsíců, poptávka filmařů po pobídkách totiž výrazně překračuje částku 800 milionů korun, která je v posledních letech na tento účel vymezena. K 15. 7. 2019 bylo podávání žádostí na příští rok zastaveno a o požadovaném navýšení limitu dosud není rozhodnuto. Zahraniční filmové štáby přitom podle zveřejněných čísel loni přinesly do České republiky téměř pět miliard korun.

Mimořádné bylo natáčení první sezony fantasy seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevingne, kterou pro Amazon Studios a Legendary Television jej v České republice vloni vyráběla společnost Stillking a produkce u nás proinvestovala téměř jeden a půl miliardy korun. Realizovalo se natáčení druhé sezony historického seriálu o templářských rytířích Knightfall, část velkofilmu Spiderman: Far from Home, válečná minisérie World on Fire pro BBC či seriály Das Boot (Sky), Lore (Amazon) a Haunted (Netflix).

Utrácet u sousedů?

Jak uvádí Office for National Statistic, centrální statistický úřad Velké Británie, výrazný růst filmového průmyslu díky pobídkám napomohl předejít potenciální pre-brexit recesi a přispěl k tomu, že britská ekonomika zůstala letos v létě v černých číslech. „Filmové pobídky fungují a přispívají k růstu ekonomiky. To platí ve Velké Británii či jinde v Evropě a stejně tak u nás v České republice, díky velkým seriálům zde zahraniční investoři utrácejí miliardy. Pokud není náš systém funkční a předvídatelný, velmi rychle odejdou utrácet své peníze ke konkurenci,“ podotýká k situaci producent Radomír Dočekal.

Krizi v pobídkách také nesvědčí časté obměny ministrů kultury, kteří se musí vždy znovu seznamovat s obsahem a chodem rezortu a řada věcí a projektů logicky vázne. Pokud se nepodaří současný patový stav včas zvrátit, hrozí znovu odchod produkcí do sousedních zemí, kde jsou pobídky vstřícnější a pružnější. Mezi atraktivními produkcemi, o něž by byla škoda přijít, jsou i společnosti Netflix či Amazon.

Otazníky visí například nad TV sérií podle knih George R. R. Martina Wild Cards, The Foundation – 2. řada, sérií na motivy knih Isaaca Asimova (první epizody se již kvůli chybějícím českým pobídkám točí v Irsku) či seriálem Kingkiller podle oblíbeného komiksu. Zájem natáčet na českých hradech a zámcích avízovalo s novým filmem Snow White také studio Disney.