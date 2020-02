Cenu v kategorii filmová scénografie získaly nakonec Barbara Lingová a Nancy Haighová, které se podílely na vzniku filmu režiséra Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu.

Znám už je rovněž výsledek v kategorii nejlepší kostýmy, v níž zvítězila Jacqueline Durranová. Ta vytvářela oděvy pro historický film Malé ženy podle knihy autorky 19. století Louisy May Alcottové.

Oscara pro nejlepšího herce ve vedlejší roli získal Brad Pitt

Cenu Oscar v kategorii herec ve vedlejší roli získal Brad Pitt za roli kaskadéra ve filmu Tenkrát v Hollywoodu. Snímek Quentina Tarantina tak proměnil první z celkem deseti nominací.

Pitt si ve filmu, který je poctou Hollywoodu 60. let, zahrál po boku Leonarda DiCapria či Margot Robbieové. V herecké kategorii Pitt Oscara získal poprvé, zlatou sošku získal jen jako koproducent filmu 12 let v řetězech.

Pitt se prosadil v kategorii, v níž byl nominován také Tom Hanks za film A Beautiful Day in the Neighborhood (Nádherný den v sousedství), Anthony Hopkins za roli papeže Benedikta XVI. ve snímku Dva papežové a Al Pacino a Jose Pesci, kteří si oba zahráli v Irčanovi Martina Scorseseho.

Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli má Laura Dernová

Cenu Oscar v kategorii herečka ve vedlejší roli získala Laura Dernová, která ztvárnila rozvodovou právničku ve snímku Manželská historie režiséra Noaha Baumbacha. Dernová, která byla na Oscara v minulosti již dvakrát nominována, porazila ve své kategorii Kathy Batesovou, Scarlett Johanssonovou, Florence Pughovou a Margot Robbieovou.

Na galavečeru v hollywoodském divadle Dolby Theatre už oznámili také výherce v dokumentárních kategoriích. Cenu pro celovečerní dokument získala Americká fabrika režisérů Stevena Bognara a Julie Reichertové. Tento dokument o továrně v americkém státě Ohio je prvním, který produkovala společnost Higher Ground Productions bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho manželky Michelle.

Zlatou sošku za krátkometrážní dokument si odnesl film Learning to Skateboard in a Warzone If You\'re a Girl (Jak se naučit jezdit na skateboardu za války, když jste navíc holka), který v Afghánistánu natočila Carol Dysingerová.

Oscara za nejlepší zahraniční film získal jihokorejský Parazit

Oscara za nejlepší zahraniční celovečerní film získal jihokorejský snímek Parazit, který natočil režisér Pong Čun-ho. Sociální satira na dnešním galavečeru získala již druhou cenu.

Parazit získal kromě ceny za nejlepší zahraniční celovečerní film také ocenění za původní scénář, který napsali Pong Čun-ho a Han Čin-won.

Jihokorejská sociální satira je nominována také v kategorii nejlepší film. Pokud by vyhrála i v této kategorii, zapsala by se do historie. Dosud totiž hlavní kategorii žádný neanglicky mluvený snímek nevyhrál.

Parazit už dříve získal i Zlatý glóbus či Zlatou palmou na festivalu v Cannes.