Pro mnohé je jeho design i bručivý zvuk nenapodobitelným zážitkem. S jiskrou v oku a velkou úctou o něm vyprávěli i Jan a Zdeněk Svěrákovi, když točili Tmavomodrý svět.

Tohle aero s ladnou siluetou bylo ovšem za války pěkným zabijákem. A těšilo se mimořádnému respektu. Nebylo to ale zadarmo a leckoho možná díky zmíněnému filmu překvapí, jak rafinovaně, ba podloudně, ke svým přednostem letoun dospěl.

Impozantní příběh

Tvůrcům (David Fairhead, Ant Palmer) se podařilo poskládat cenné a často překvapivé výpovědi. Oslovili zasvěcené konstruktéry, architekty, historiky, několik žijících veteránů druhé světové války a pilotů spitfirů, jejich manželky, dcery.

Díky této důkladné rešerši a šíři názorů od profesionálů po rodinné příslušníky vznikl impozantní mnohovrstevnatý příběh, který zaujme i běžného diváka, nejen fanoušky stíhaček. Jeden z nejpoutavějších momentů je odhalení faktu, že konstruktér vylepšeného válečného spitfiru sbíral zkušenosti v továrně na výrobu německého letadla Junkers. A že onen obdivovaný design zaobleného křídla tak důležitý v bitvách vlastně britští hoši tak trochu šlohli u nepřátel…

Děsně mě to bavilo

Ve filmu zazní řada dalších nevšedních detailů, názorů a roztomilých i dojemných vzpomínek, třeba syna jednoho z pilotů na první zkušební let nového spitfira.

A také vzácná upřímnost zpovídaných, svědčící o důvěře k filmařům. Věcný komentář žijícího veterána vyvracející mýty hraných filmů o vřelém přátelství pilotů, když prohlásí, že si záměrně drželi odstup, jinak by se to nedalo přežít. Každý den se někdo shůry nevrátil… Nebo odzbrojující přiznání jiného z nich, že „je to hrozné říct, vím, že jsme i zabíjeli, ale mě to lítání díky spitfiru děsně bavilo!“

Pastvou pro oči nadšence létání jsou záběry špičkových leteckých kameramanů: letoun nořící se do mraků, plující nekonečnou modří a protínající anglické bílé útesy či zeleň krajiny pod sebou. Doplňují je vzácné, digitálně upravené archivní záznamy z dramatických čtyřicátých let. A dojde i na to, jaký je dnešní osud stíhačky.

Záběr filmu je obdivuhodně široký, tak důkladný portrét nejspíš žádný letoun ještě nedostal. Inu, spitfire. Takhle nějak se točí dobré dokumenty.