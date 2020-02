Volnější období si vyhradila kvůli rodině, doma jí pobíhají dvě malé děti. Ve stejném režimu zůstane do března. Poté, jak vypráví, nastanou opět pracovně náročnější měsíce. „Léto bude ale zase volné,“ doplňuje.

Jejím dosud posledním filmovým počinem je Příliš osobní známost, kde se představila v jedné z hlavních rolí. A osobním se pro ni stal i snímek sám. „Přirostl mi k srdci především díky skvělému týmu. Herci i režisérka Marta Ferencová mi opravdu sedli. Příběh je silný a emotivní, takže od tohoto projektu nešlo odejít bez výrazného zážitku,“ říká Petra Hřebíčková.

Ačkoliv pochází z Hodonína, kde také vystudovala střední školu, doma už je jinde. S rodinou se zabydlela v Praze, odkud se ale do jihomoravského příhraničí pravidelně vrací. „Stále tam mám kořeny a přála bych si, aby mi návštěvy vycházely častěji," doufá.

Plavovlasá herečka, která je například držitelkou divadelní ceny Thalie, loni oslavila čtyřicáté narozeniny. K bilancování ale nesklouzla. Líčí, že do nové dekády vstoupila s klidem, protože má vše, co potřebuje: vysněnou rodinu a práci, která ji baví. „Malé děti navíc vyžadují vitální mamku, takže nemám čas pozastavovat se nad věkem. Když mě ale někdy pořádně dloubne v kyčli, směji se sama sobě, že ten přirozený průběh přece jen neobalamutím,“ říká s úsměvem.

Pakliže by se znovu ocitla na pomyslné startovní čáře, zvolila by stejně. A když má poradit svým případným následnicím z Hodonína, vypálí: „Ať to rozhodně zkusí. Jestli silně cítí, že takhle to má být, nechť se nevzdávají po případném prvním neúspěchu. Strach nejvíce oslabuje. Je důležité najít uvolněnost a důvěru v sebe sama," podotýká.