Těžko říct, proč mají autoři nových českých pohádek tak urputnou potřebu bořit fungující archetypy.

Režisér Petr Kubík ve spolupráci s Lukášem Danielem Paříkem a producentem Viktorem Krištofem se ponořili do zahraničních žánrů a své pohádce Princezna zakletá v čase dali český „mystický“ háv.

Pokus o fantasy

Ambice se cení a osvěžení domácího pohádkového žánru by nevadilo. Dost bylo princezen skotačících s nyvým výrazem mezi lučními stvoly a švitořícími se zvířecí a ptačí drobotinou. Jen kdyby to ve výsledku nevypadalo navzdory snaze (jíž očividně nesloužil rozpočet hodný této ambice) jako mírně upocená česká fantasy.

Hrdinkou je rozmazlená princezna jménem Ellena, která se pokusí zlomit zlou kletbu. Ráno co ráno se probouzí do stejného dne, který končí temnou bouří seslanou na království, a dívce nezbude než se zlu postavit a navrch najít ve světě lásku. Nápad to není špatný, autoři navíc pracují s vděčnou verzí emancipované princezny (i její kamarádky holdující lukostřelbě, Amélie), zpracování má ovšem dvě slabiny.

První polovině filmu chybí větší spád a tajemno (nepočí-táme-li postprodukční bouři stahující se nad krajinou). I časová smyčka se dá natočit s větší invencí, aby nenudila. Shodou okolností to teď v kinech dokazuje půvabná americká hříčka Palm Springs.

Slabá princezna

Druhou vadou je obsazení princezny. Slovenka Natalia Germani je sice příjemně neokoukaná tvář (objevila se v komedii Věčně tvá nevěrná a v Amnestii), uhrát part moderní hrdinky, jež se z rozmazlené fifleny stane odvážnou bojovnicí a poté empatickou nástupkyní trůnu, se jí ale věrohodně nedaří.

Dlužno ovšem říct, že scenáristé ani režisér jí to nijak neusnadnili. Ráno sice vstane, vyhodí rozmařile z okna den starou růži a pokárá stráž, proč ji neoslovují „Její výsost“. Pak se ovšem vydá do kuchyně a následně na nákup (!), což by Pyšná princezna rozhodně neudělala.

Zbytkem dne prochází s jediným unyle nadřazeným výrazem a hlasovým tónem, čímž násobí nudu první půlky (film má 115 minut). Trochu akčněji se začne příběh chovat až po výpravě do skal, i když ani tady neopouští kvůli finančnímu limitu dané meze.

Kostýmy a lokace

Scénář má slušné nápady, ale bohužel i hluchá místa a občas triviální, bezobsažné dialogy. Navíc by si zasloužil zkušenější režii, Petr Kubík má na kontě jen debut Montenegro.

A tak dlužno děkovat dobrým lokacím, kostýmům a hercům, kteří dávají filmu aspoň nějakou jiskru – Martinu Dejdarovi, Janu Révaiovi či Romanu Zachovi. A Elišce Křenkové alias Amélii, jež strčí celou princeznu spolehlivě do kapsy.

Hodnocení Deníku: 50 procent