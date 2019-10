Už od prvních ohlášek budí tento seriál velkou zvědavost a do jisté míry nadšení. Ještě nikdy dřív se nestalo, aby se Česko, Polsko a Ukrajina podílely na jednom seriálu. V tomto ohledu bude Princip slasti první ledoborec. A za to, že má velkou šanci uspět, ručí i jméno jeho hlavního tvůrce.

Dariusz Jabłoński je jednou z velkých postav současné polské kinematografie, ať už jako režisér, dokumentarista nebo na pozici producenta. Za mnohé mu vděčíme také u nás. Byl to on, kdo produkoval Michálkovo excelentní drama Je třeba zabít Sekala z roku 1998, oceněné deseti Českými lvy a později vyslané do klání o Oscary. V posledních letech se ale zhlédl v seriálové tvorbě. Výsledkem se stal skvělý krimiseriál Glina, v němž podobně jako v Principu slasti vytvořil Jabłoński perfektně sehraný tandem se scenáristou Maciejem Maciejewským.

A protože má prý pro všechna výše uvedená města slabost, rozhodl se jim Jabłoński poklonit dílem, z nějž se stane jeden z hlavních trumfů ČT pro letošní podzim. Ani jeho obsazení není vůbec k zahození. Za českou stranu bude brutální prolévání krve nevinných vyšetřovat Karel Roden, za polskou stranu půvabná Małgorzata Buczkowska a za Ukrajinu devětatřicetiletý rodák z Nikiforovky Sergej Strelnikov.

Spolupracovat se musí

Temná detektivka, jež může svým pojetím trochu připomínat skvělý severský seriál Most, začne sérií tří děsivých mordů. V Praze jsou ostatky nalezeny v tašce přímo na jevišti v průběhu divadelního představení. Ukrajina vydá zmučené torzo v loďce unášené proudem. V Polsku skrývá děsivý obsah kufr opuštěného vozu. Všechny tři zločiny spojuje nepřehlédnutelná podobnost – vždy byla zavražděna mladá dívka a pokaždé vrah své oběti uťal paži. Anebo se na sérii děsivých zločinů podílelo více lidí? Nikdo nic netuší, veřejnost začíná podléhat strachu.

Vyšetřovací týmy napříč Evropou se musejí spojit a začít táhnout za jeden provaz i přes značné národní odlišnosti. Navzdory korupci, navzdory legiím vychytralých právníků, navzdory osobním animozitám, trojici detektivů čeká boj za správnou věc. „Princip slasti je seriál pro diváky, kteří rádi sledují příběhy s více ději. Líbí se mi, že budou hádat, kdo je pachatelem a kam to všechno povede, ale sami nic neuhodnou,“ říká o výpravném seriálu Karel Roden. Ve vedlejších rolích uvidíme také Kryštofa Hádka s Aňou Geislerovou.

DANIEL STORCH