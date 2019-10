Po přehršli tuzemských seriálů i populárních severských kriminálek přichází k divákům sebevědomá moderní středoevropská detektivka. Natočil ji polský režisér Dariusz Jablonski podle scénáře oceňovaného Macieje Maciejewského, který stál například za seriálem Polda (Glina).

Děj Principu slasti začíná na oděském pobřeží, kde se objeví loďka s mrtvou dívkou, které chybí paže. Málokdo tuší, že podobné hrůzné nálezy čekají na policisty také ve Varšavě a v Praze.

Do akce se tak pouštějí tři naprosto odlišní vyšetřovatelé v podání Karla Rodena, Mał- gorzaty Buczkowské a Sergeje Strelnikova. Společně se vydávají na cestu plnou podivných obchodů, vychytralých právníků, zkorumpovaných politiků, nájemných vrahů a mrtvých dívek. Do toho všeho ještě řeší osobní životy a problémy.

„Na roli vyšetřovatele za českou stranu jsem kývl, protože mně právě ono národnostní propojení přišlo zajímavé. Stejně jako fakt, že samotný příběh je napínavý,“ říká Karel Roden.

Natáčení bez pláče

Małgorzata Buczkowská jeho slova potvrzuje. „Když jsem četla scénář, říkala jsem si, že je to skvělá herecká příležitost. Ne lehce čitelná, trochu živočišná a především, což je pro mě důležité, silná žena, i když také občas dokáže být citlivá a má i své slabosti. Ale nakonec jsem nemusela plakat ani na castingu, ani v průběhu natáčení,“ sděluje polská herečka, které právě od režiséra Jablonského získala před lety svou vůbec první filmovou roli.

Ukrajinskému herci Sergeji Strelnikovovi se do role policisty moc nechtělo. Ale i jeho přesvědčil scénář. „Uvědomil jsem si, že tento příběh je skutečný klasický noir a to změnilo situaci. Stejné to bylo s postavou, kterou jsem měl hrát. Na jedné straně mi sice není blízká, ale na té druhé je natolik fascinující, že mě opravdu šíleně bavilo ji vytvářet,“ uvádí Strelnikov.

Vedle už zmíněných se objeví spousta dalších herců, z těch českých například Kryštof Hádek, Aňa Geislerová, Marek Taclík, Robert Mikluš, Lucie Zedníčková či Martin Finger. Mnozí další propůjčili v dabingu hlas svým zahraničním kolegům.

„Princip slasti je první velkou středoevropskou koprodukcí od pádu železné opony. Ač se více věnuji producent- ské činnosti, rozhodl jsem se, že tento film si rozhodně natočím,“ dodal Dariusz Jablonski, který se před lety producentsky podílel na deseti Českými lvy oceněném snímku Je třeba zabít Sekala.

Nutno dodat, že seriál bude možné sledovat i na iVysílání, kde si jej mohou diváci přepnout do verze v původním znění s českými titulky.