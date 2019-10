#martyisdead. Nejdražší seriál české internetové televize Mall.tv o dětech on-line a o tom, co o nich možná nevíte, se od neděle představí divákům.

Rodiče tragicky zesnulého Martyho hrají Petra Bučková a Jan Grundman | Foto: MALL.TV/Tomáš Hejzlar

„Jestli neuděláš, co ti říkám, pošlu to video všem.“ Výhrůžka, která není na sociálních sítích nijak neobvyklá. Doplatili na ni už mnozí teenageři, kteří zveřejnili choulostivá videa či fotky a chytili se do „sítě“nehorázného vydírání.