Juha ztratí při tragické nehodě manželku a složitě sbírá psychické i fyzické síly k dalšímu životu. Zvlášť když dospívající dcera očekává, že bude fungovat dál jako běžný otec.

Svět bolesti

Náhoda tomu chce, že zavítá do klubu BDSM. Tady se potká s přitažlivou dominou, jež mu otevře svět neznámých praktik, díky nimž se navzdory původní nechuti začne zbavovat svého traumatu.

Spoluautor scénáře a režisér Jukka-Pekka Valkeapää se šťastně vyhnul laciným situacím, k nimž dané dráždivé prostředí kožených šatů, bičíků a pout svádí. Předkládá až překvapivě křehký snímek o hledání cesty z krizové životní situace a zejména sebe sama. Navíc má ke štěstí publika milý černý humor.

Snímek je finsko-českou koprodukcí, za naši stranu se projektu účastnili producenti Vratislav Šlajer a Danny Holman ze společnosti Bionaut. „Znám se už delší čas s finským producentem Aleksim Bardym, rozumíme si ve volbě témat. Předložený scénář se nám hodně líbil, takže jsme se rychle domluvili na spolupráci, “ říká Vratislav Šlajer. „Nepodařilo se nám ale dvakrát uspět v domácím grantovém řízení, takže nakonec jde o finsko-estonský snímek s českou účastí.“

Ponory Geislerové

Do hlavních rolí obsadil režisér Pekku Stranga a talentovanou šestatřicetiletou Kristu Kosonen, v menší úloze Juhovy ženy vystupuje Ester Geislerová, která se musela kvůli několika klíčovým scénám naučit potápět.

„Myslím, že všichni byli překvapeni, jak mě to bavilo,“ přiznala herečka po premiéře v Cannes. „Voda je odmalička můj živel, takže trénink podle storyboardu byl spíš radostí. S instruktorem potápění jsme vymýšleli vlastní choreografii, která bude filmově zajímavá. Aby tělo leželo na hladině a pak se zlomilo a začalo klesat, zkoušeli jsme úhly, z jakých bude scéna před kamerou dobře vypadat.“

Jediné, co herečku děsilo, byly rybářské sítě, do nichž má být zachycená. „Nakonec vše probíhalo velmi opatrně a v klidu, takže to klaplo. Měla jsem sice na place dublérku, ale přišla jsem tak dobře připravená, že ji režisér mohl poslat domů,“ smála se Geislerová.

Hledání blízkosti

Českou stopu ve filmu zastupuje také hudební skladatel Michal Nejtek (slovenský film Děti), který se inspiroval snovou vodní náladou i atmosférou intimních komorních scén.

V Cannes se snímek o hledání blízkosti a důvěry ve vztazích promítal v nezávislé sekci Directors' Fortnight a sklidil značný ohlas. Teď ho uvidí i čeští diváci, po předpremiéře u Pilotů vstoupí do širší distribuce.