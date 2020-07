Zdá se, jako by se s těmito ženami roztrhl v kinech pytel. Chytré, ctižádostivé, snesitelně emotivní. V duši neklid a v hlavě sen, za nímž zkrátka musejí.

Na vysokou horu, do mrazivých dálav, ty náročnější rovnou do vesmíru. Nic proti tomu. Jen už to začíná být trochu nuda. Zvlášť když se vedle toho ustavičně zdůrazňuje, jak těžké je pro ty, co mají děti, řešit střet mateřských a profesních zájmů. Jaké překvapení.

Mise do vesmíru

Nově teď dané téma variuje francouzská režisérka Alice Winocour, jejíž Proxima byla k vidění už v rámci přehlídky Tady Vary a teď vstupuje do distribuce.

Čtyřiačtyřicetiletá Pařížanka se ženskému tématu věnovala už ve strhujícím snímku Mustang, v němž konzervativní prarodiče udělají z domova vězení pěti dospívajícím vnučkám, aby ochránili jejich nevinnost. Ten ale režíroval její turecký kolega Deniz Gamze Ergüven.

Proxima je třetím autorským filmem Alice Winocour, který i režírovala. Líčí přípravy mladé astronautky Sarah na roční cestu do vesmíru. Jako jediná žena v misi zvané Proxima zvládá psychicky a fyzicky náročný trénink, který ale s blížícím se datem odletu čím dál více narušuje její citové pouto k sedmileté dceři.

Ozvláštňující kulisy

Samotná zápletka není popravdě ničím příliš výjimečná, spíše je banální. Sledujeme, jak se vztah obou postav postupem času vyvíjí a s pro- měnami dívenčiných emocí a reakcí se rozpadá hrdinčina vnitřní integrita. Možná také proto sáhla režisérka k atraktivním kulisám výcvikového střediska astronautů, které film alespoň trochu ozvláštňují.

Stejně jako střídání jazyků, například angličtiny, francouzštiny a ruštiny neboť se natáčelo mimo jiné na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Některé momenty jsou bohužel na hraně uvěřitelnosti třeba přítomnost dcerky u odborných příprav odletu nebo hrdinčino porušení kázně v karanténě.

A tak zůstávají největší devizou filmu výkon Evy Green a hlavně o poznání zajímavější projev malé Zélie Boulant v roli její dcery, jež je pro rozpolcenou astronautku tou skutečnou Proximou, protože je jí nejbližší.

Stejné výkony ovšem mohly herečky podat i v méně náročném prostředí, filmovému rozpočtu i producentům by se nejspíš ulevilo.

Hodnocení Deníku: 50 %