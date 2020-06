Vstoupil do dějin. Slavný horor Psycho děsil už před šedesáti lety

Té chvíle se děsí i ti, kteří ji znají. Nahá žena, sprcha a závěs. A pak už jen křik, skřípavé smyčce a nůž. Alfredu Hitchcockovi stačilo pár rekvizit a důmyslná práce s kamerou i hudbou a jedna z nejslavnějších filmových scén byla na světě. Dnes je to přesně šedesát let, co se v kinech představil horor Psycho.

Slavnému hororu Psycho je šedesát let | Foto: Paramount Pictures