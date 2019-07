„Už při prvním čtení se mi kniha vypálila do hlavy jak rána žhavým drátem,“ vzpomíná režisér, jak ho text polského Žida těžícího do značné míry z osobních zkušeností uhranul. „Klade řadu otázek, na něž nejsou odpovědi: Proč je svět takový? Proč ho nedokážeme změnit? Proč jsou lidé k sobě krutí?“

Stejný pocit „uhranutí“ měli herci. Čeští i zahraniční, které Marhoul pro film získal: Stellan Skarsgård, Udo Kier, Harvey Keitel. „Harvey mi píše obden e-mail se slovy: Co jsi mi to udělal?“ říká režisér s úsměvem o herci, jenž hraje katolického kněze. Casting nedělal, rovnou oslovoval aktéry.

Fakta a čísla

Film vznikal 100 dnů během 16 měsíců ve 43 lokacích v Čechách, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. Poslední, v pořadí 3 531. klapka padla loni 5. července. S rozpočtem 175 milionů korun jde o jeden z nejdražších českých filmů v historii. Více spolykala zatím jen Jakubiskova Bathory (cca 330 milionů korun), téměř o 70 milionů více by měl stát historický akční film Žižka, který natáčí v mezinárodní koprodukci Petr Jákl.

„Nemám rád konkurzy, považuji je z hlediska herců za potupné,“ soudí Marhoul. „Chodím se na ně dívat do divadel, sleduji filmy.“ Opakovaně zdůrazňuje, že jeho snímek není ani příběhem válečným, ani o holocaustu. „Je to příběh jinakosti, kluka, kterého ocejchují jako někoho, kdo nosí smůlu a koho musí vyštvat. V každé kapitole vystupuje figura, která ho pošle do větších temnot. Je to dětský závod se zlem.“

Kvůli natáčení prostudoval Marhoul psychologickou literaturu o chování dítěte v mezních situacích. „Překvapilo mě, že děti ve věku našeho hrdiny, tj. devíti let, vnímají horizont maximálně týdenní. Víc už si nepamatují,“ vysvětluje režisér, pro nějž bylo klíčové obsazení malého Petra Kotlára. „Potřeboval jsem exhibicionistu, to je známá věc. Plaché děti to před kamerou nedají,“ říká.

„Petr byl jasný od začátku. Jako by měl v zadku atomový reaktor, jel na stoprocentní výkon. Čutal do míče, dělal salta ze stromu, až jsem ho musel krotit, aby se nám během natáčení nezranil.“

Já se Vám na to…

Jediná scéna, která hocha zbrzdila, byla v ledovém potoce. „Nechtělo se mu tam. Tak já šel, stoupl si dopro-střed a volám – hele Péťo, je to pohoda, vidíš, voda oukej. Bylo to strašný, myslel jsem, že mi upadnou nohy. Ale zabralo to. Péťa šel, nedůvěřivě, ale šel. No, trochu jsme ho trápili,“ líčí režisér. Jednou se prý vzepřel a napsal režisérovi dokonce dopis. „Stálo tam: pane režisére, já se vám na to viseru! S měkkým I. Tak jsem mu napsal: Péťo, ve slově v… se píše tvrdé Y,“ směje se Marhoul.

Na veřejné prezentaci filmu, který režisér představil na karlovarském festivalu, bylo nabito. I když vybrané pasáže, včetně hlavy trčící v zemi, byly brutální. A režisér se tím netají: „Ptáče není lehká podívaná, je strašná. Je to dlouhý, těžký film a moc se v něm nemluví. Ale věřím, že diváky si najde.“

Ať už dopadnou Benátky jakkoli, je nabíledni, že máme po letech v domácích filmových luzích výjimečný projekt. Který má mimořádné předpoklady k tomu, konečně důstojně zastupovat českou kinematografii i v oscarovém klání v kategorii cizojazyčných filmů.

Šťastný let

Datum premiéry stanovil sice Marhoul na hraně s uzávěrkou pro nominace, domácí akademici ale dostanou šanci jej včas vidět. „Tenhle film s životním kameramanským výkonem Vladimíra Smutného je třeba vidět na plátně,“ říká režisér, který neplánuje ani novinářské projekce, zato pozve všechny včetně akademiků 11. září na premiéru do Kongresového centra na Vyšehradě. Nezbývá než popřát jeho ptáčeti šťastný let. Ideálně jižním směrem.