Už 8. srpna vtrhne do českých kin čtvrtá Toy Story. A soudě podle zahraničních ohlasů se máme na co těšit. Což se o každé čtyřce říci nedá. Natož o dvojce či trojce.

Pokračování čeká zkraje září i kultovní horor To podle předlohy amerického krále napětí Stephena Kinga. První film z předloňska se vcelku podařil, uvidíme, zda tvůrci udrží laťku. Úvodní trailer, v němž nechybí zlověstný klaun, naznačuje, že o mrazení v zádech nebude nouze.

Poslední krev

Dva týdny poté, 19. září, se na plátna vrátí vietnamský veterán Rambo. Ve filmu s podtitulem Poslední krev, odkazujícím k dnes už klasickému „rambovskému“ snímku První krev z roku 1982, Sylvester Stallone ukáže, jestli na to ještě má. Střípky ze své novinky představil poprvé na festivalu v Cannes a vypadaly více než slibně.

Vrásky a kruhy pod očima třiasedmdesátiletý herec nijak neskrývá, nicméně na červeném koberci i na plátně předvedl solidní kondici. „Dal jsem to. Ale na mém těle to zanechalo nemalé škody,“ zažertoval před publikem.

V kinech mu sice v tentýž týden bude konkurovat sci-fi Ad astra s Bradem Pittem, dá se však předpokládat, že si oba filmy najdou své diváky. Ve druhém ze zmíněných snímků se Pitt v roli lehce autistického hrdiny vydává na okraj sluneční soustavy, aby našel otce, jenž se tu před dvaceti lety záhadně ztratil.

Terminátor za syrova

Počítat můžeme i s Terminátorem. A jak to vypadá, bude pěkně syrový. Jak prozradil zahraničním médiím režisér Tim Miller, odmítl pokračovat v linii předchozích dílů Genisys a Salvation, jež považuje spíše za rodinné filmy.

Miller dal svému hrdinovi označení R („row“ „syrový“), což je omezení pro věkové skupiny pod osmnáct let (čili teen-agery, na které cílí většina producentů velkorozpočtových filmů). I když je to po obchodní stránce riskantní, Miller razí názor, že „Terminátor má mít, co mu přísluší. Tedy drsné akční scény.“

Vedle Arnolda Schwarzeneggera, jenž znovu ztvární negativního hrdinu, a Lindy Hamiltonové v roli Sarah Connorové se ve filmu objeví fanouškům dobře známý Edward Furlong. Opět v roli Johna Connora, jehož hrál v deva-desátých letech v legendární dvojce. V kinech se nový Terminátor objeví na konci října.

A blíží se i další Top Gun. Na nedávném svátku komiksů Comic-Con v San Diegu nečekaně vystoupila hvězda prvního dílu Tom Cruise s oznámením, že slavný letecký snímek z roku 1986 bude mít pokračování. Zároveň představil první trailer.

Projekt původně připravoval režisér „jedničky“ Tony Scott. V roce 2012 bohužel spáchal sebevraždu. Natáčení se pak ujal Joseph Kosinski, který s Tomem Cruisem natočil v roce 2013 sci-fi Nevědomí. Na nový Top Gun s podtitulem Maverick si ale diváci počkají až do léta příštího roku.

A ještě pro úplnost, i když nejde jen o kina. Po prosincových Star Wars se vrátíme do vesmíru s lodí Enterprise. Na streamovací platformu CBS doputuje zkraje roku 2020 Picard, už devátý z řady seriálů ze světa Star Treku. Jméno prozrazuje, kdo se ocitl v centru pozornosti tentokrát: populární kapitán Jean-Luc Picard v podání Patricka Stewarta.

Děj se odehrává 20 let po událostech filmu Star Trek: Nemesis, kde se Stewart v roli Picarda objevil zatím naposledy. Nyní, v 79 letech, oblékl herec kostým šéfa hvězdné flotily znovu. Jak se zdá, stárnoucím esům se z filmového Olympu do penze moc nechce.