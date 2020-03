Tvůrce filmů Housata, Sněženky a machři, Proč?, Lotrando a Zubejda či seriálů Bylo nás pět a Špačkovi v síti času žádné velké oslavy ke svým sedmdesátinám neplánoval. Ale že v tyto dny, kdy světem zmítá pandemie koronaviru, nebude moci ani do hospody s kamarády, to režiséra, scenáristu, pedagoga a příležitostného herce Karla Smyczka nenapadlo.

Dnes slavíte kulatiny. Těšil jste se na gratulanty, nebo vám udělalo radost, že nemusíte hromadně slavit?

Koronavirus mi rozhodně radost neudělal. To bych raději strpěl hromadné slavení.

Málokdy se člověku podaří přežít jubileum podle jeho představ. Jaké jsou ty vaše?

Hezky jste se zeptala.. Nikoli prožít, ale přežít. Nejraději bych ho strávil s lidmi, kteří mi výrazněji vstoupili do života. Dnes jsou ale pro mě a asi i pro vaše čtenáře podobné otázky bezpředmětné.

Překazila vám karanténa hodně plánů?

Omezení sice některé plány poznamenalo, ale nic fatálního. Navíc jsem právě dostříhal jeden pořad pro Déčko s Vláďou Javorským a se dvěma dětmi. Takže dokončovací práce mohou pokračovat.

Co si o celé té situaci myslíte?

Bojím se toho, co přijde, až se vytratí ta úžasná občanská sounáležitost. Až se vynoří noví vůdci a začneme řešit skokové změny, které přijdou. Nejen u nás, ale v celém světě. Až nastane pokles životní úrovně každého z nás a budou se hledat viníci. Už teď na sociálních sítích vidím, jak se proti sobě staví různé profesní a sociální skupiny.

Bojím se toho, jak budeme informováni v době, kdy lidem vyhovují titulky, nálepky a zkratky. Všimněte si, že stačí pár slov na Twitteru a burzy se rozhýbají. Výhodou je, že snad konečně přestaneme dovážet jablka a brambory přes celou Evropu a budeme mít vlastní. Jen ta agrární politika by se měla výrazně proměnit. Těm polím bohužel proměna chvíli potrvá.

Asi nejste z těch, kteří bilancují. Ale kdybyste to náhodou zkusil, které momenty a která rozhodnutí ve svém životě považujete za zásadní?

Těžko vybrat něco konkrétního. Rodinné zázemí, kantoři na gymnáziu ve Slaném, třeba profesor Leopold, který nás učil vnímat věci v souvislostech. Určitě přijetí na FAMU a různé osobnosti, jež jsem potkal. Je klíčové, kdo vedle vás kráčí životem pracovním i soukromým.

Natočil jste desítky filmů a třináct seriálů. Máte mezi nimi své oblíbence?

Jako většina filmařů vám řeknu, že je to stejné jako vybírat ze svých dětí. Ale mám takové: jsou to odstrčenci. Třeba Nemocný bílý slon. Dnes ho skoro nikdo nezná. Filmařsky to asi není bůhvíco, ale kdyby se ten snímek dostal na plátna před listopadem 1989, mohl být na svou dobu pozoruhodný.

Nebo Pražákům, těm je hej. Film šel do kin s velkým zpožděním, navíc šlo o složité natáčení, protože hlavní tahoun Michael Kocáb byl v té době činný v politice a nemohl se přípravám plně věnovat. A pak se-riál Bylo nás pět. Tady naopak všechno zafungovalo skvěle, od scénáře až po obsazení.

Klaplo by to i dneska?

Ne. Dnes by takový film v této podobě vzniknout nemohl. Málokdo si uvědomuje, jak bylo například těžké najít město s dlažbou. Našli jsme dvě. Velvary se mi zdály ponuré, vyhrála Kouřim. Úpravy nových domů by dneska stály majlant. Točilo se na filmový materiál a na jeden díl bylo dvacet dní. To už si s tím člověk může pohrát. Nic z toho už teď nepadá v úvahu.

Díváte se na své projekty rád, nebo v nich hledáte chyby?

Někdy si ani nevšimnu, že mi v televizi něco běží. Ale dívám se rád. Nevšímám si chyb, spíš tempa, které se změnilo. Dnes je mnohem dynamičtější. Také mi naskakují situace, v nichž jednotlivé scény vznikaly. Což je milé.

Máte rád i herce? Někteří vaši kolegové obtížně snášejí jejich rozmary.

Já ty rozmarné neobsazuji. Člověk v práci stráví podstatnou část života. A já ji nechci trávit s někým, s kým jsem nerad. Jako režisér mám výhodu, že si spolupracovníky mohu vybrat. Což platí o celém štábu. Film je výsledkem úsilí mnoha lidí, jimž jde o totéž: udělat dobrou věc.

Uniklo vám během vaší kariéry nějaké téma, které byste býval rád zpracoval?

Těžko říct. Některé látky natočili jiní a obvykle jsem toho nelitoval. Ale je fakt, že jsem chtěl dlouho dělat Škvoreckého Zbabělce a nenašel jsem k nim klíč. Tahle kniha mě v mládí hodně ovlivnila.

Jste jedním z mála, kdo u nás pěstoval žánr dětského filmu. Čím vás přitahoval?

Šel jsem už na školu s tím, že se mu chci věnovat. I když vysloveně „děckař“ jako Věra Plívová-Šimková jsem nikdy nebyl. Inspiroval mě režisér Milan Vošmik, který mimochodem zemřel v necelých čtyřiceti. Chtěl jsem na jeho tvorbu pro děti navázat.

Později jsem „přešupajdil“ k teenagerům, kde se dal více uplatnit určitý společenský přesah. Třeba ve Sněženkách a machrech, což je dnes považováno za komedii. Ale ten film měl podtext v tématu zrady, zejména ve finální větě vycházející z knižního citátu: „Čeho se na nás dopustili druzí, s tím už se nějak vyrovnáme. Horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.“

Kdybyste měl dnes natočit dětský či teenagerovský film, o čem by byl?

To vím přesně. Mám v šuplíku třináctidílný projekt Pachatelé dobrých skutků podle předlohy Miloše Kratochvíla. Je o kamarádství dvou kluků, kteří chtějí páchat dobré skutky, ale vždycky se jim to nějak zvrtne. Je to velmi vtipný text. Víte, mě už dnes baví jen legrace. Zvlášť když jsme zavaleni samými krimi.

Mnozí filmaři tvrdí, že jim v současnosti dává větší prostor televizní tvorba. Máte stejnou zkušenost?

Ano. Natočit celovečerní film je nesmírně těžké (i když na druhou stranu jsem občas překvapen, na jaké látky se seženou peníze). Televizní vyprávění se hodně přiblížilo filmovému. A vzhledem k diváckému zájmu jsou příležitosti velké, to je pravda. Včetně toho, že televize dává více šancí začínajícím tvůrcům.

Do vaší práce vstoupila před deseti lety těžká nemoc. Pochopil jste díky ní něco?

Ne. Nepotřeboval jsem projít takovým martyriem, abych si uvědomil zásadní hodnoty, jak to občas slýchám u lidí, kteří prošli rakovinou. Já jsem ještě dopadl dobře. Musel jsem se ovšem učit znovu mluvit, protože jsem přišel o část jazyka.

A relativně brzy jsem se mohl vrátit do práce. Ale už předtím jsem věděl, že člověk se celý život pinoží, aby byl připraven na to velké, co přijde. Pak se jednou ohlédne a zjistí, že to velké bylo všechno to malé, co prožil.

Zvládl jste to skvěle. Ostatně, čím si teď děláte radost?

Radost? Spíš je to těšení. Těšení na to, že přijde jaro. Že už nebudu mít doma zaracha, nebudu muset nosit roušku (kterou mám z trenýrek, což zaručuje, že je každý den vypraná) a že budu moci jít s kamarády do naší hospody U Holečků. A tohle těšení nás teď spojuje všechny.