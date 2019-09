Jaký to byl pocit?

Neuvěřitelný. Celý den jsem byl v klidu, ale když večer v sále skončil film, rozsvítila se světla a těch dvanáct set diváků začalo aplaudovat, dostalo mě to. Potlesk začal už u prvních titulků a nekončil. Tohle jsem fakt nečekal.

Váš konkurent Joker sklidil potlesk osmiminutový, vám se prý tleskalo déle?

Podle Jitky Čvančarové, která nazpívala k titulkům závěrečnou píseň a má to změřené, to bylo s titulky a po nich skoro patnáct minut.

Nabarvené ptáče není snadná podívaná. Vydrželi všichni v sále?

Úplně všichni ne, myslím, že několik lidí odešlo, ale to jsem čekal. Nenatočil jsem komedii.

Jak přijali film vaši herci?

Většina plakala. Nabonzovali se navzájem. Viděli film poprvé až tady a bylo to pro ně silné. Nebyl tu jen Harvey Keitel, kvůli svému synovi musel zůstat v Americe.

Pustil jste na projekci svého nejmladšího herce, Petra Kotlára?

Ne. To je pro něj příliš těžká podívaná. Byl s námi všude – před fotografy, novináři, na slavnostních úvodech. Film by měl vidět, až bude starší. Jestli mu to dovolí rodiče v Čechách, je už samozřejmě na nich.

Zaregistroval jste nějaké mediální ohlasy?

Největší hold nám složil list Guardian, dostali jsme pět hvězdiček s tím, že jde o masterpiece. Mám velikou radost.

Nastartoval jste skvěle. Gratuluju. Jaká je další cesta „ptáčete“?

V pondělí Toronto, tam ale nestihnu odjet, máme ve středu pražskou premiéru. Zastoupí nás Stellan Skarsgård. Film si vybrali v Londýně, Chicagu, Petrohradě a Vancouveru. O další účasti jedná moje obchodní agentka. Držte palce.