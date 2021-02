Nicméně to není hlavní důvod jeho účasti chtěli jsme k moderování pozvat někoho, kdo se v téhle době vzdělávání mladých sám účastní. A Karel tak činí svým jedinečným způsobem již docela dlouho,“ říká Alice Nellis, podle níž bude koncert plný zvučných jmen.

„Uslyšíte Dvořáka, Janáčka, Suka, Wagnera, Beethovena a Verdiho. Tento rozmanitý program připravili dirigenti večera Semjon Byčkov a Marko Ivanović tak, aby byl zážitkem jak pro ‚zkušené‘ posluchače, tak i pro někoho, kdo si onlineový koncert klasické hudby poslechne třeba poprvé. Zazní skladby, které člověku dodají energii, odvahu, ale taky víru v to, že i věci složité a někdy bolestné lze přetavit do něčeho cenného.“

Vaše „výpady“ do vážné hudby jsou časté, měla jste možnost spolupracovat také s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Co vám hudba dává? Třeba i ta rocková, pokud se přesuneme k vašemu filmu Revival…

Hudba mi dává prostor, ve kterém se mohu vnitřně zcela svobodně pohybovat. Umí mě zastavit a „zpřítomnit“. Ovšem díky tomuto účinku ji ve výsledku neposlouchám zase tak často, protože ji nedokážu vnímat jako background. To mě vlastně spíš rozčiluje. Potřebuji se na ni soustředit. A nedokážu při ní nic dělat. Někdy mě při hudbě napadají nové příběhy, nápady. Ale jindy a to je ještě lepší naopak konečně dokážu myšlení vypnout a chvíli jen cestovat po abstraktních krajinách zvuků a ticha. To u mě platí pro všechny druhy hudby. Moc je nerozděluji podle žánrů, ale podle toho, co mám a nemám chuť poslouchat.

Je něco, na čem teď pracujete, ať už jde o divadlo, či film? Jaké téma byste ráda zpracovala?

V současné době připravuji s Českou filharmonií další díl cyklu Zkoušky orchestru tentokrát s Markem Ebenem a Petrem Altrichterem. Protože živé publikum letos nemáme, chceme Zkoušku pojmout odvážně jako opravdovou zkoušku a točit Petra opravdu při práci. Mimo to připravuji se svým producentem Petrem Fořtem film Buko, takovou temnou komedii. A Prodanou nevěstu pro Národní divadlo. Mám štěstí – mám práci. A to je v dnešní době něco, za co je třeba být vděčný a těšit se z toho.

Všichni se teď upínáme k tomu, že se snad v dohledné rozjede kulturní dění. Jak se na to díváte? Co pro vás vlastně koronový stav znamená?

Nemám potuchy, kam se bude česká kultura ubírat, a to ani v jiných stavech, než jsou koronové. Výhoda kultury jako takové je, že její vývoj není nutně lineárně spjatý s ekonomickým a politicko-sociálním vývojem. Nicméně lidé, kteří kulturu vytvářejí, musí v tomto spojení reálně existovat. Tato doba je pro některé z nich určitě nesmírně složitá. Je tedy otázkou, jestli toto složité období dokáží čeští umělci přetavit v něco nového a možná zcela jedinečného, anebo je to semele. Já pevně doufám v to první.