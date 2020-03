Postavu, kterou ztvárňuje, připodobňuje Igor Bareš k nadporučíku Rudolfu Pekařovi, jehož si zahrál Vlastimil Hašek v seriálu Malý pitaval z velkého města. A možná má podle něj i něco z inspektora Columba v podání Petera Falka. „Řekněme, že můj Hynek Krejsa se z nich malinko vyvinul. Není to hrdina, jakého známe, není vždycky pečlivě oholený, učesaný, nepotrpí si na dokonale uvázanou kravatu. Když v lese vyšetřuje vraždu, pověsí si sako na větev stromu, žádná křeč… Myslím, že mu tato stylizace a nadhled sluší,“ směje se Igor Bareš.

Netajíte se tím, že před natáčením nečtete scénář. Platilo to i v tomto případě?

Samozřejmě, je to pravda. Nechlubím se tím, je to můj způsob práce. Víte, hrát v detektivce a vědět, kdo je vrah, tak svou postavu uměle vyrábím, a to nemám rád. Uprostřed natáčení jsem se Lenky Krobotové (ztvárňuje Petru, analytičku v protidrogové centrále) zeptal, kdo je teda ten vrah. „Co, ty to fakt nevíš?“ divila se… No, nevím, nebaví mě číst si to dopředu. Nechal jsem se překvapit až v poslední chvíli.

Celou zápletku v ději nastartoval Václav Neužil coby policista Blažek, který si ovšem zahrál jen v prvním dílu. V těch ostatních se už – byť v reminiscencích – neobjeví?

Myslím, že ne. A když už o něm mluvíme – původně jsem měl hrát jeho roli já, ale z nějakých důvodů došlo k přeobsazení postav. Jsem za to rád, protože jako Krejsa jsem si mohl zahrát ve zbývajících pěti dílech z šesti. Navíc je tato postava bohatší co do jejího ztvárnění. Krejsa vstoupil do děje už ve druhém díle, aby se připojil k vyšetřování případu, který řeší parta lidí z protidrogové centrály. Uvidíme, jak se snesou…

Proč má ta parta zázemí zrovna ve vybydleném kostele?

Na to jsem se taky ptal. Bylo mi řečeno, že kromě toho, že jsou zvolené prostory výtvarně zajímavé, odpovídají i realitě, protože „protidrogovka“ nemá stálé kanceláře, ale různě se stěhuje.

Jak se vlastně na téma, kterým se Zrádci zabývají – tedy praktiky česko-vietnamské drogové mafie, díváte?

Je pro mě nové, ačkoliv tady jistě existuje X let, a jsem přesvědčen, že scénář se odvíjí v duchu reality. Režisér Viktor Tauš a scenárista Miro Šifra se s ním jistě před natáčením dobře obeznámili. Miro Šifra říkal, že práce na Zrádcích pro něj byla specifická opravdu velkým množstvím setkání a schůzek s lidmi, kterých se drogy nějakým způsobem dotýkají. Musel na tom nechat hodně času.

Šlo o vaši první spolupráci s režisérem Taušem?

Ano, poprvé jsme se viděli za zvláštních okolností. V pražském Divadle na Vinohradech jsme měli generální zkoušku hry Fanny a Alexandr, na kterou jsem Viktora Tauše a Mira Šifru pozval, abychom se seznámili a o naší spolupráci si promluvili. Přišli, generálka běžela, načež jsem k nim seběhl z jeviště jenom ve spodkách, protože v té inscenaci mám poměrně exaltovanou milostnou scénu.

Koukali na mě, ale myslím, že se nakonec strašně bavili, protože poznali herce v běžné lidské situaci. Tím se mezi námi uvolnily veškeré bariéry, které by při našem poznání mohly nastat. Byl bych ale nerad, kdyby nezaznělo i jméno druhého režiséra, jímž je Matěj Chlupáček. Myslím, že se v tandemu s Viktorem Taušem shodli a doplňovali.

Když jsme u divadla – jaké jsou před vámi nové výzvy?

Na Vinohradech budeme na jaře zkoušet muzikál Balada pro banditu, v němž mám roli, kterou hrál ve filmu Bolek Polívka. Jinak namlouvám audioknihy, hodně dabuju a v České televizi mě čeká natáčení seriálu Chataři, režírovat jej bude Radek Bajgar. A v brněnské produkci vzniká hraný dokument o Janu Ámosi Komenském, kterého by měl hrát David Švehlík. Já jsem dostal roli Rembrandta, který ho maloval, a na základě tohoto setkání přehodnotil svoje hodnoty.