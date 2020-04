Aktuální nouzový stav ve společnosti naštěstí některé projekty nezasáhl. Například se dál v plném rozsahu koná scenáristická soutěž Filmové nadace o nejlepší autory filmových námětů a scénářů.

Snímek Teroristka | Foto: Filmová nadace

Vítězové si letos rozdělí příspěvky ve výši 800 tisíc korun. V hlavní kategorii své síly měří scenáristé bez rozdílu věku, v kategorii Hvězda zítřka pak začínající autoři ve věku do 33 let, kteří dosud nemají realizovaný scénář celovečerního filmu. Za 15 let svého trvání nadace podpořila už sto scenáristů a 96 projektů částkou 10,3 milionu korun.