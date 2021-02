Americká filmová akademie zveřejnila užší seznamy uchazečů o nejprestižnější filmové ocenění v devíti kategoriích v noci na dnešek. Do užšího seznamu v kategorii mezinárodní hraný film postoupilo 15 filmů, a ne deset jako v minulých letech.

"Upřímně řečeno jsem to trošku čekala, protože jsme všude byli zmiňovaní mezi filmy, které mají šanci. To bylo znamení, že máme naději. Ale pochopitelně občas to takhle nefunguje, takže jsme byli nervózní. Když s ničím nepočítáte, tak můžete mít jenom dobrou zprávu. A když s něčím počítáte, a ono se to nepodaří, tak je to zklamání," řekla dnes po půlnoci Hollandová ČTK. "Měla jsem hodně ohlasů od členů Americké filmové akademie, že se jim film opravdu líbí," dodala polská absolventka pražské FAMU.

Do 93. ročníku udělování Oscarů přihlásilo své filmy 93 zemí. Českému počinu budou v klání o sošku pozlaceného plešouna konkurovat například filmová díla z Francie, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Norska, Dánska a Ruska, ale také z neevropských zemí jako Chile, Guatemala, Írán, Mexiko nebo Tunisko.

"Budu ráda, když se teď dostaneme do té nejužší společnosti pěti nominovaných, což je tento rok velmi těžké," ví polská režisérka Šarlatána. "Vidím tam dva favority, takže to bude těžké a s celkovým vítězstvím a Oscarem spíše nepočítám. Je tam několik skutečně velmi silných filmů a ten náš je takový komorní," přemítá Hollandová.

Podle časopisu Variety, který má blízko do akademického zákulisí, je Šarlatán na jedenácté příčce. Má před sebou těžkou desítku konkurentů, mezi nimi na první pozici dánského favorita cen Chlast z dílny Thomase Vinterberga, který od své premiéry sbírá řadu úspěchů, mimo jiné vyhrál evropské filmové ceny.

Slavnostní udílení 25. dubna

Na druhé místo řadí časopis komorní snímek Quo Vadis, Aida? z produkce Bosny a Herzegoviny, křehký příběh tlumočnice pracující pro OSN v Srebrenici, jejíž rodina se dostane do potíží po obsazení města bosenskými Srby. Natočila ho ceněná režisérka Jasmila Žbanić.

V desítce figurují také guatemalský snímek La Llorona, francouzský film s lesbickou tematikou Dvě z nás, tajwanský snímek Slunce a norská Naděje se Stelanem Skarsgårdem, kterou jsme stejně jako Chlast viděli i v našich kinech.

Finální pětice, jež půjde do hlavního oscarového kola, bude s dalšími kandidáty v ostatních kategoriích vyhlášena 15. března. Slavnostní udílení prestižních sošek je plánováno na 25. dubna.

Drama Šarlatán vzniklo podle scénáře Marka Epsteina a sleduje život léčitele a bylinkáře Jana Mikoláška, který léčil statisíce lidí, byl ale perzekvován nacisty i komunisty.

Do užšího výběru nominací na Oscary v kategorii mezinárodní hraný film už loni Americká filmová akademie vybrala i koprodukční drama Nabarvené ptáče českého režiséra Václava Marhoula. Česko loni uspělo také v kategorii krátký animovaný film, kde byl do užšího výběru zařazen krátkometrážní snímek Dcera studentky pražské Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU) Darji Kaščejevové.