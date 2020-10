Česko bude v boji o nominaci na Oscara reprezentovat Šarlatán

Do oscarového klání vyšle Česká filmová a televizní akademie drama Šarlatán. Oznámila to dnes ráno médiím. Svůj poslední snímek, inspirovaný skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, natočila režisérka Agnieszka Holland podle scénáře Marka Epsteina. Do hlavní role obsadila Ivana Trojana a jeho syna Josefa Trojana, v dalších se objevili Juraj Loj, Jaroslava Pokorná nebo Jiří Černý.

Film režisérky Agnieszky Holland Šarlatán | Foto: Cinemart