Móda překlápěných populárních příběhů pokračuje. Jarní premiéru animovaného Scooba sice zastavila karanténa a hollywoodští producenti šoupli milého psíka na internetovou VOD, teď se přece jen místo v kinech našlo.

V novém filmu Scoob! (2020) se na plátna vrací Scooby Doo i všichni členové party - Shaggy, Velma, Fred a Daphne | Foto: Warner Bros.

Poprvé se oblíbený psík objevil před padesáti lety na americké televizní obrazovce. Sobotní ranní seriál nesl jméno Scooby-Doo, Where Are You! (Kde jsi, Scooby-Doo?) a našel si nadšené dětské diváky. Dočkal se bezpočtu pokračování a verzí, marketingové společnosti se činily a zaplavily svět hračkami, tričky a kšiltovkami. Produkční studio Hanna-Barbera si mohlo mnout ruce.