Luděk je trochu debil, takže si myslím, že by to mohla být postava dost oblíbená,“ prohlásil před rokem Martin Hofmann o hlavním hrdinovi seriálu Most!, Luďanovi, a nebyl daleko od pravdy. Sám má se životem v severočeském městě osobní zkušenost.

„Žil jsem tady tři a půl měsíce a byl jsem šťastný. Podle mě je na tom Most lépe než některá sídliště v Praze. Jsou tady čistší ulice. Mezi paneláky a zelení jsem se cítil přirozeně. Mně se tu moc líbilo,“ zmínil herec, z jehož úst zazněla hned v prvním dílu hláška Dycky Most!

Drž úhel! Freon v p*či

Seriál Most! dal vyniknout hereckému umu i do té doby v televizi nepříliš obsazovaných herců. Je mezi nimi Michal Isteník, jehož Edovi předepisoval scénář řadu slovních perel.

„Nevím, jestli je to typický Mostečan, protože jsem žil v Mostě s přestávkami tři a půl měsíce, a to město je příliš komplikované, aby ho bylo možné za tak krátkou dobu poznat a teď o něm mluvit jako znalec. Poznal jsem během té doby pár místních. A ano, potkal jsem i někoho jako Eda. Ale jestli to byl Mostečan, to nevím. Může žít v Kladně, v Praze nebo na Dolní Moravě, vyjde to nastejno. Eda je podle mě člověk, který se cítí bezpečně ve světě, kde černá je černá, bílá je bílá a hnědá je hnědá. Je konfliktní, štěká, ale tak nějak z principu. Skutečný problém u něj nastává, když se musí konfrontovat s šedí, nedejbože s duhou,“ vtipkuje Michal Isteník a naráží tak na Edovu slabost pro Dášu, která bývala dříve mužem. Tu ztvárnila Erika Stárková, taktéž původně brněnská divadelní herečka.

Poznáte místa ze seriálu Most!?

Já toho debila neznám!

Klaudia Dudová, která si v seriálu Most! zahrála uklízečku Žanetu, pochází ze Slovenska, chvíli žila s rodiči v Brně a později v Ústí nad Labem. Než si ji oblíbili režiséři i diváci, pracovala jako pokladní v obchodě. V Mostě! se jmenuje stejně jako ve své donedávna nejznámější roli ve filmu Cesta ven, jehož režisérovi Patru Václavovi padla do oka na romské zábavě. Snímek jí vynesl Českého lva, Cenu české filmové kritiky a bodovala s ním také na Slovensku či ve Francii.

Chanov není Jeruzalém

Stejně jako Michal Isteník a Erika Stárková vzešel z brněnských divadelních prken i Cyril Drozda. Představitel exkomunikovaného duchovního pastýře, který se snaží – pokud je zrovna střízlivý – provést své ovečky zdárně strastiplným životem v Mostě, se proslavil rolí rozvášněného vrchního v komedii Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntag, který se slovy „nová doba, host vyhazuje vrchního“ odchází ulicí.

Jeho skutečné jméno zní Miloš Černoušek a už v roce 1992 patřil sedmnáctým rokem mezi hvězdy brněnského HaDivadla. Kamery pak na něj na čas zapomněly, vrátili jej před ně až režiséři Bohdan Sláma (Divoké včely a Venkovský učitel) a Marek Najbrt (Mistři a Protektor). V roce 1997 získal pro HaDivadlo Cenu Alfréda Radoka za hru Jób, k níž vytvořil také námět a text a byl jejím dramaturgem.

Tady Luděk je ze Snědý tísně, more! Já jsem domestikovanej

Domestikovaný Rom Franta se stal jedním z nejoblíbenějších hrdinů seriálu. Kamarádům kryje záda, pomáhá s láskou a žehlí černo-bílé problémy. Ztvárnil jej Zdeněk Godla, v němž podle režiséra i kolegů dlouho dřímal přirozený talent. Pro kameru jej objevil režisér Petr Václav před natáčením snímku Cesta ven. „Našel jsem jej při castingu, který byl složitý, trval sedm měsíců a najel jsem pětadvacet tisíc kilometrů,“ vzpomíná režisér.

„Viděl jsem několik tisíc lidí a mezi nimi byl Zdeněk naprosto výjimečnou postavou, se kterou jsem provedl několik hereckých zkoušek. Vycítil jsem u něj velký potenciál,“ uvedl Petr Václav, který Zdeňka Godlu obsadil i do snímku Nikdy nejsme sami, v němž si jej všiml Jan Prušinovský, režisér Mostu! „Herec se pozná podle toho, že dokáže vést situaci, dokáže táhnout scénu a dokáže měnit tempo scény nebo nést její téma. To on zvládne všechno,“ říká Jan Prušinovský s tím, že Zdeněk Godla může lidem posloužit i jako příklad člověka, který v životě neměl nejlepší startovací pozici, a přesto uspěl. Má totiž jen základní vzdělání ve zvláštní škole, pracoval jako dělník a v osmnácti skončil na pět let ve vězení za účast na loupežném přepadení.

„Všechno to byla mladická nerozvážnost. Teď žiju jinak a chtěl bych to tak mít,“ svěřil se herec České televizi a dodal, že zlom v jeho životě přišel po návratu z vězení, když si jej všiml právě režisér sociálně laděných snímků Petr Václav.

Člověk má nějak rozplánovanej celej den a zhroutí se to, když zavřou hospodu

„Mostecká Severka je středobodem našeho seriálového vesmíru. Bez ní by se to celé zhroutilo,“ říká Vladimír Škultéty, představitel Čočkina, o jednom z hlavních míst, kde se Most! odehrává. Právě on láteří nad tím, když Eda Severku v jednom dílu zavře. V této skutečné nálevně scenárista Petr Kolečko nasával inspiraci pro svůj pozdější komediální skvost.

„S městem Most jsem se seznámil přes svoji manželku, která z něj pochází. Do magické hospody Severka mě pak vzal můj tchán. Odtud jsem čerpal nejen mosteckou filozofii, ale i předobrazy některých postav,“ odhaluje scenárista. Most! se natáčel i na dalších reálných mosteckých místech – například na autodromu, v hotelu Cascade, v nemocnici, v OC Centrál, v přesunutém kostele, v restauraci U Kalendů, v knihovně nebo v Chanově.

TOM FRANZKI