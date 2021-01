Koruna 4 (Velká Británie, vysílá Netflix)

Pozoruhodný seriál Petera Morgana Koruna sice narazil na kritiku oficiálních královských míst, nic to ale nemění na tom, že aktuální čtvrtá řada je opět mimořádná záležitost. Velkorysá dobová výprava a rešerše, skvělé dialogy, herecké obsazení a poučená režie.

Co na tom, že si ministr kultury Oliver Dowden přál, aby tvůrci upozornili diváky, že jde o fikci (aby neutrpěla pověst jistých reálných postav). Pro diváky je podstatné, že je pořád na co se dívat, co nového objevovat a žasnout.

Nad turbulentními životy postav, smyslem pro pointu i skvělou charakteristikou figur. Nemluvě o brilantních výkonech, k nimž se v nové řadě přidaly Helen Bonham Carterová v roli Margaret a Gillian Andersonová jako premiérka Thacherová. Jedním slovem – parádní divácký zážitek.

Zdroj: Youtube

Normální lidi (Velká Británie, vysílá HBO)

On - zářivá školní hvězda, obletovaná fanynkami, ona - osamělá, arogantní, nahánějící svému okolí strach. Když se potkají, překvapivě to zajiskří. Jsou si čím dál blíž, na první pohled je ale jasné, že to nebude jednoduchý vztah.

Osvěžující pohled do zákulisí teenagerů je adaptací stejnojmenného románu Sally Rooneyové, která se ujala i spolupráce na scénáři. Dvanáctidílný seriál sleduje hrdiny od posledních dní střední školy v irském maloměstě až po léta strávená na Trinity College v Dublinu.

Nabízí výjimečné herecké výkony Daisy Edgar-Jonesové a Paula Mescala, skvělou práci s kamerou a zvukem a nechybí potřebný britský humor. Z autorské empatie i citu pro křehkost milostných scén je znát ženský pohled (na dialozích se podílela i Alice Birchová, podepsaná pod Lady Macbeth). Zdařilý příspěvek do sekce pro mladé diváky.

Zdroj: Youtube

Hlava Medúzy versus Fargo 2 (Česko, vysílá ČT)

S televizními kriminálními seriály se roztrhl pytel, možná až příliš. Nově k nim teď přibyla Hlava Medúzy České televize, která víc než řešení ryze krvelačných případů slibuje vzrušující podívanou okořeněnou důmyslností spáchaných činů i policistů, snažících se jim přijít na kloub.

Po odvysílání prvního dílu je ovšem nutno říct, že co se oné důmyslnosti týká, nesahá novinka ani po paty jiné detektivce (taktéž právě uváděné Českou televizí), a to druhé sérii Farga, odehrávající se v okolí promrzlé Minnesoty. Jistě, tohle srovnání pokulhává.

Zmíněnému americkému městu s neobyčejnou atmosférou, v němž se to hemží geniálně-brutálními figurami, nemohou konkurovat brněnské kulisy, ve kterých se Hlava Medúzy odehrává, a už vůbec ne tamní zločiny. I tak se nabízí otázka: co dělají čeští tvůrci špatně? Že by za to mohl scénář nebo nedotažení charakterů jednotlivých postav? Ale dejme Hlavě Medúzy ještě šanci – má na to sedm večerů, aby si svou reputaci spravila.

Slunečná rozjíždí další svou etapu (Česko, vysílá Prima)

Tvůrci a herci seriálu TV Prima Slunečná, jehož premiérové díly loni sledovalo průměrně 1 320 000 diváků, nezahálejí. Pro fanoušky připravují další pokračování příběhu o lásce Týny a Janka. Na co všechno se mohou diváci těšit v nové jarní sezoně a kdo prožije největší životní zvraty, zklamání, ale i strach o život?

Týna (Eva Burešová) se konečně přestane bránit a dá šanci své lásce s Jankem (Marek Lambora). Uvědomila si, že o něho nechce přijít, a začne se chovat trochu jinak. Už nebude tak drsná a bude se víc řídit svým srdcem. „Myslím, že fanoušci seriálu konečně uvidí mezi Týnou a Jankem situace, na které tak dlouho čekají. Ale to neznamená, že jejich vztah nebude mít překážky,“ prozrazuje Eva Burešová. Týna s Jankem si začnou plnými doušky užívat štěstí a jistě by si ho užívali mnohem víc, kdyby nenastaly jiné problémy.