BBC je solidní značka. Platí to i o volné seriálové adaptaci krimirománů autorky Harryho Pottera J. K. Rowlingové (vydané pod pseudonymem Robert Galbraith) C.B. Strike. Na HBO GO je právě k vidění její druhá řada.

Tahouny dramatického seriálu jsou výtečně napsané postavy dvou vyšetřovatelů - Strikea a Robin. Cormoran Strike přišel na vojenské misi v Afghánistánu o kus pravé nohy a po návratu si založil soukromou detektivní společnost v maličké kanceláři v londýnské Denmark Street. Afghánistán se mu sice bolestně vepsal do těla i duše, mimořádné schopnosti i zkušenosti z vojenské policie se mu ale pro nový post zatraceně hodí.

To potvrdí i první díl druhé řady, ačkoli začíná trochu netypicky – na svatbě jeho parťačky Robin, která je pro něj trochu těžké sousto. Není ovšem čas myslet na vzájemné odcizení v profesním vztahu, návštěva podivného klienta přináší nový případ uškrceného dítěte. Detektivní agentura zažívá boom a dvojice musí šetřit vydírání ministra vlády.

O uhlazenou britskou dvojku Dempsey/Makepeaceová (jež sklízela divácký ohlas v 80. letech) se v případě C.B.Strike nejedná, na to je Cormoran podstatně větší drsňák, jiskření mezi ním a Robin je ale hodně podobné. Velkou zásluhu na svižné krimi mají vedle zručně psaných zápletek knižní předlohy i oba herci, Tom Burke a Holliday Graingerová.



Wild Wild Country (Netflix, USA)

Sice již trochu starší (rok 2017), ale stále nesmírně platná dokumentární série o tom, jak jedna sekta ovládla část amerického státu Oregon. Tvůrci z nepřeberného množství archivních záznamů a záběrů ze všech možných zdrojů sestavili komplexní mozaiku situace, která ve světě nejspíš neměla obdoby.

Vše začíná tím, že si rozsáhlé pozemky u městečka se 40 obyvateli koupil nový majitel. Najednou se tu začali rojit lidé v červených stejnokrojích. Co následovalo, tomu prostě nebudete věřit. Absolutní mistrovské dílo svého žánru, ke kterému nové dokumentární série pouze vzhlížejí s tichou, až nábožnou úctou. A práce s hudbou je neuvěřitelná!

Lupin (Netflix, Francie)

Vyprávět staré známé příběhy novými prostředky a zasazovat populární postavy dob minulých do současných kulis, to je jeden z největších trendů televizní zábavy posledních let. Ostatně stačí připomenout moderního Sherlocka, který se opravdu povedl. Lze totéž říct také o novém pojetí proslulého francouzského zloděje Arsena Lupina?

A vlastně docela ano, ačkoli to po první epizodě ani nevypadá. Lupin v podání Omara Sy (Nedotknutelní) je dokonale šarmantní, ale nejprve to působí, že jeho dobrodružství jede spíš na půl plynu. S postupujícími epizodami se však vše začíná sympaticky větvit, vyjevují se nečekané (byť někdy předvídatelné) souvislosti a divák je čím dál víc vtahován do světa, kde nikdo a nic není takovým, jakým se zprvu zdá být.

Netflix zatím zveřejnil pět epizod, které sice logicky uzavírají jednu část příběhu, ale zároveň se dramaticky otevírá zcela nová linka. Takže Lupina se hned tak nezbavíme. A to je dobře.

Westworld I-III. (HBO GO, USA)

Komu zatím unikal seriál Westworld, neměl by jej minout aspoň letos. Na HBO GO jsou momentálně ke zhlédnutí tří série z dílny Lisy Joy a Jonathana Nolana (bratra známějšího Christophera, režiséra Počátku či Teneta). Seriál inspirovaný stejnojmenným filmem z roku 1973, který napsal a natočil Michael Crichton, se odehrává ve futuristickém zábavním parku obývaném roboty.

Je to vizuálně strhující, dějově nabitá podívaná, která navrch vyvolává aktuální otázky kolem možností manipulace s představivosti, umělého vědomí i hranicích touhy. Herecké obsazení je báječné – za všechny alespoň Anthony Hopkins, Jeffrey Wright, Thandie Newton nebo Ed Harris.