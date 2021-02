Opravdové zločiny lákají víc než ty vymyšlené. Stejně jako nejděsivější monstra jsou ta skutečná, nikoli ta vymyšlená. V posledních letech to potvrzuje celá řada nových filmů a seriálů, které svůj úspěch staví právě na skutečných zločinech. A nejedná se o žádné vyumělkované rekonstrukce, v nichž jsou zločinci šarmantní a oběti jen lehce pochroumané. Naopak.

Televizi vládnou dokumentární seriály o nejtěžších masových vrazích, kteří v posledních dekádách děsili svět. Seznamte se s fenoménem takzvaného žánru "true crime", tedy skutečného zločinu, na němž slaví úspěch internetové televize jako Netflix či HBO Go. Ale opatrně si jej osahávají i standardní televize.

Oč se dříve televizní stanice snažily s rozporuplnými výsledky, dostalo ideální diváckou podobu díky dvěma převratným sériím z produkce Netflixu. První je seriál Jak vyrobit vraha, jehož první série měla premiéru již v roce 2015 a stala se senzací. Netflix uvedl thriller o skutečných událostech natáčený po dobu 13 let, díky němuž diváci sledují nevídaný příběh dvou mužů obviněných z děsivého zločinu, který možná ani nespáchali. Reakce byly univerzálně nadšené a dokumentární série ukázala nové možnosti žánru. Druhá série pak měla premiéru o tři roky později.

Snad ještě dál Netflix zašel v dnes již kultovním díle Wild Wild West, který vznikal také spoustu let a sleduje příběh jedné sekty, původně indické, která se usídlila na rozlehlém pozemku v Oregonu. Co se tu na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let odehrálo, je téměř neuvěřitelné.

Dokumentární seriál měl premiéru v roce 2017 a dodnes bývá řazen mezi nejlepší seriály uplynulého desetiletí. Ve stejném roce se pak na tuzemských obrazovkách veřejnoprávní stanice objevil seriál Legendy kriminalistiky. Ten se také vracel ke slavným (či snad lépe nechvalně proslulým) případům české a slovenské kriminalistiky a tvůrci za něj právem sklidili pozitivní ohlasy.

Miluji tě, teď zemři

Tento dvoudílný dokumentární seriál od režisérky Erin Lee Carrové se noří hluboko do případu sebevraždy přes SMS, který šokoval celou Ameriku. Michelle Carterová posílala svému příteli Conradu Royovi textové zprávy, v nichž ho povzbuzovala k sebevraždě. Tehdy sedmnáctiletá Carterová byla obžalována jako dospělá a mnozí považovali její jednání za nemorální.

Dokument vyvolává složité otázky týkající se technologií, duševního zdraví i toho, zda může být jeden teenager zodpovědný za sebevraždu toho druhého. Prostřednictvím nebývalého přístupu k rodinám, přátelům i komunitám, které tento případ navždy změnil, seriál sleduje příběh mající širší důsledky pro společnost jako celek - nejen online, ale i v reálném životě.

Jak vyrobit vraha

Dodnes jeden z nejlépe hodnocených seriálů na Česko-Slovenské filmové databázi. Tvůrci déle než deset let sledovali případ dvou mužů, kteří byli obžalováni z děsivého zločinu, který nejspíš ani nespáchali. Předností série přitom je, že diváka nechává neustále v nejistotě a dává mu prostor pro pochybnosti, kde je tedy skutečná pravda.

Legendy kriminalistiky

Dokumentární série o novodobých českých zločinech divákovi přiblíží známé i méně známé kriminální kauzy a případy z celé České republiky. Společně s tvůrci se seznámí a podívají na práci nejen různých policejních složek, ale i odborníků, jejichž práce je pro vyšetřování závažných případů také velmi důležitá.

O případech budou hovořit nejen vyšetřující kriminalisté, ale i příbuzní obětí, soudní lékaři, forenzní odborníci, psychologové, atd. Právě díky skvělé práci kriminalistů a odborníků, kteří jsou přizváni ke spolupráci na vyšetřování, se vrazi a násilníci ze svých zločinů zpovídají u soudu a neuniknou trestu.

Wild Wild Country

Sice již trochu starší (rok 2017), ale stále nesmírně platná dokumentární série o tom, jak jedna sekta ovládla část amerického státu Oregon. Tvůrci z nepřeberného množství archivních záznamů a záběrů ze všech možných zdrojů sestavili komplexní mozaiku situace, která ve světě nejspíš neměla obdoby. Vše začíná tím, že si rozsáhlé pozemky u městečka se 40 obyvateli koupil nový majitel.

Najednou se tu začali rojit lidé v červených stejnokrojích. Co následovalo, tomu prostě nebudete věřit. Absolutní mistrovské dílo svého žánru, ke kterému nové dokumentární série pouze vzhlížejí s tichou, až nábožnou úctou. A práce s hudbou je neuvěřitelná!

Rozparovač

Netflix opět ukázal, co umí nejlépe na světě: dokumentární seriály. Ve čtyřdílné dokusérii vyšetřovatelé a svědci vzpomínají na ohavné vraždy, které na sklonku 70. let páchal na severu Anglie vrah známý jako Yorkshirský rozparovač. Série je prošpikována dobovými záběry a dokonale vystihuje atmosféru pěti let hrůzy, která zasáhla Británii.

Zároveň se čím dál více projevuje zásadní téma: rozparovač mohl řádit tak dlouho, protože policie dlouho pracovala s jedinou vyšetřovací verzí, že jde o vraha prostitutek. Proto jí pachatel pronikl mezi prsty, ačkoli s ním mluvila. Důvod: v druhé polovině sedmdesátých let mezi vyšetřovateli nebyla jediná žena, a tak převládla stereotypní verze případu. Po de facto náhodném odhalení identity vraha ostatně byla většina zodpovědných vyšetřovatelů nenápadně uklizena. Rozhodně poučný dokument o tom, že čím různorodější skupina, tím lepší výsledek.

Hon na sériového vraha

Dokumentární série od Netflixu podrobně rekonstruuje hon na psychopata, který v 80. letech minulého století terorizoval americký stát Kalifornie. Richard Ramirez, novináři přezdívaný Noční stalker, se v letech 1984 a 1985 dopustil 13 vražd, 5 pokusů o vraždu, 11 sexuálních útoků a 14 loupeží. A to je zřejmě pouze zlomek zločinů, které spáchal. Mnohé další nemohly být s jeho jménem spojeny kvůli nedostatku důkazů. Chladnokrevně vraždil a znásilňoval ženy i muže ve věku od 20 do 80 let.

Kromě dospělých se zaměřoval i na děti, které unášel a pohlavně zneužíval. Obvykle vraždil předmětem, na který zrovna narazil v domě, do něhož se vloupal. Namísto kladiva, mačety nebo kabelu od elektroniky ale několikrát použil revolver s municí ráže .22. Společně s otiskem jeho tenisky to dlouho byla jediná stopa, kterou měli detektivové k dispozici. S její pomocí také mezi zločiny objevili spojitost a došlo jim, že čelí nevyzpytatelnému maniakovi.