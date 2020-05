Špionážní komedie, thriller i dokument o Meky Žbirkovi. To je jen pár titulů v šestnáctce filmů, kterou pustí organizátoři karlovarského festivalu ve vybraných kinech během devíti červencových dnů.

Kubrick o Kubrickovi | Foto: MFF KV

O náhradní program Tady Vary ve vašem kině projevila zájem bezmála stovka kin v republice, odehraje se od 3. do 11. července. „Protože v letošním roce s ohledem na situaci nemohou diváci na festival do Karlových Varů, rozhodli jsme se, že přivezeme alespoň část festivalu za nimi. Je to takové naše poděkování návštěvníkům, hostům a filmovým nadšencům, kteří každoročně vytvářejí ve Varech skvělou festivalovou atmosféru. Těší nás obrovský zájem kinařů… Věřím, že se nám společně podaří nabídnout divákům nejen skvělé filmy, ale i kousek tradiční festivalové nálady,“ říká prezident MFF KV Jiří Bartoška.