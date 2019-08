První z nových seriálů s názvem Sever natočil režisér Robert Sedláček. Herci Jiří Mádl a Štěpán Benoni v něm řeší lokální kriminální případy. „Sever je o střetu člověka, který nastoupí do práce a je tak blbý, že věří tomu, co deklaroval náborový inzerát. Najednou ale vidí, jak se ta instituce reálně jeví,“ představuje seriál Robert Sedláček.

„Sever je portrét doby kolem roku 2010, kdy ve společnosti, dvacet let po revoluci, zavládla deziluze. Když jste se podívali na nemocnici, věděli jste, že třetina peněz teče někomu do kapsy. A když jste se podívali na stavbu dálnice, bylo jasné, že polovina peněz teče do kapsy někomu, kdo tu dálnici nestaví,“ doplňuje režisér.

Jedna ruka za druhou

Druhou seriálovou novinkou je Princip slasti, který v režii Dariusze Jabłońského propojuje českou, polskou a ukrajinskou kinematografii. Na moři u pláže v ukrajinské Oděse se jednou odpoledne objeví loďka unášená vlnami. Dva plavci v ní najdou nahé tělo mladé ženy s uťatou paží.

V tentýž den na nábřeží Visly ve Varšavě nalezne policie v kufru opuštěného auta useknutou ženskou paži. Další dramatický nález učiní herci pražského divadla, když v tašce přímo na scéně najdou další uťatou paži mladé ženy.

Tyto „objevy“ svedou ke spolupráci tři policejní vyšetřovatele z České republiky, Polska a Ukrajiny: Viktora (Karel Roden), Marii (Małgorzata Buczkowska) a Serhije (Sergej Strelnikov).

„Princip slasti je seriál pro diváky, kteří rádi sledují příběhy s více ději. Líbí se mi, že budou hádat, kdo je pachatelem a kam to všechno povede, ale sami nic neuhodnou,“ řekl Karel Roden, který se na podzim objeví i v britsko-americkém seriálu McMafie. Na adresu režiséra Jabłońského podotkl, že Princip slasti nenatáčel jako běžnou seriálovou produkci, ale jako skutečný film.

Čtyři psychologická dramata z cyklu Jak si nepodělat život přinesou příběhy, které by si člověk raději nechal pro sebe. Autorkou projektu je režisérka Tereza Kopáčová.

„Dva z filmů, které jsem sama natočila, mají zdánlivě ženské téma. Ve filmu Můj bezvadnej život použila Alice Nellis ve scénáři motiv z mého vlastního života, Až budou krávy lítat je skoro taneční film. Zbylé dva snímky jsou spíše mužské.

Jejich režie se ujali Jan Hřebejk, který natočil Nonstop lahůdky (něco mezi situační a artovou komedií), a Vítek Karas. Ten v českých chatových osadách stvořil až westernový příběh Beze stopy.“ V hlavních rolích se před-staví Tereza Brodská, Ondřej Vetchý či Miroslav Krobot.

StarDance s Xindlem

Od září uvede Česká televize i nový zábavný pořad To se ví, v němž chce reagovat na falešné zprávy, které se objevují ve veřejném prostoru. Pořadem bude provázet Tomáš Měcháček, stálými kapitány týmů se stanou Aleš Háma a Halina Pawlowská.

Již desátý ročník show Star-Dance přivede na parket hudebníka Xindla X, herce Matouše Rumla a Veroniku Kubařovou, zpěvačku Tonyu Graves či sportovkyni Gabrielu Koukalovou. Nedělní hlavní vysílací čas bude patřit koprodukčním snímkům ČT filmu režiséra Olma Omerza Všechno bude či Hastrmanovi Ondřeje Havelky.