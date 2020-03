"Dopoledne jsme promítali celkem třikrát a stejně jako na podvečerní představení jsme měli vyprodáno," s úsměvem komentovala kasovní trhák ředitelka Metra 70 Barbora Kucsa Prágerová.

Zaplněný sál přivítali režisér i herečka a varovali před určitými nechutnostmi, které se ve snímku objeví. Lidé, především starší generace pak s úžasem sledovali, co všechno se dá prostřednictvím internetu a seznamovacích portálů provozovat.

Trojice fiktivních dvanáctiletých děvčátek se ve filmu přihlásila na seznamovací web a celý filmový štáb s úžasem sledoval, jaký je o ně zájem.

"Natočili jsme dvě verze. Jednu vystříhanou pro děti, druhou, kterou jste viděli teď. Dětská verze je kratší, má jinou hudbu a je taková lehčí, proto aby děti odcházely s pocitem, že se to dá zvládnout," vysvětloval režisér Vít Klusák.

Těžké sny i porady s odborníkem

Jak prožívaly herečky otevřené nabídky k sexu, videa s masturbujícími muži nebo drsné vydírání?

"Velmi mě to herecky posunulo. Byl to úplně jiný druh herectví. Nějakým zvláštním způsobem jsem na tomhle filmu dospěla. Velmi dobře jsem si uvědomila, co chci v životě a dělat a jakým způsobem se ubírat," začala zeširoka Tereza Těžká a pokračovala k věci: "Já osobně velmi nesnáším genderovou nerovnost. Jenže teď jsem žila osm měsíců v situaci, kdy muži byli výhradně negativní. Bylo to pro mě velice těžké, protože muži v mém okolí jsou pro mě spíše hrdinové. Když to natáčení skončilo, tak to celé na mě nějak dolehlo. Měla jsem špatné sny a pořád se mi v hlavě honila otázka – Proč se tohle děje. Musela jsem si promluvit s odborníkem."

Podle slov samotného režiséra to právě Tereza ze tří hlavních protagonistek prožívá nejlépe.

"Tereza to snáší vcelku dobře. Dokáže od sebe věci odrazit. Na Anežku Pithartovou do dolehlo mnohem víc. Měla několik krizí. Holky strávily ve studiu deset dnů a hodně se spřátelily. Pak další čtyři měsíce chatovaly z domu. Tam už to bylo horší, protože s tím byly samy," popisuje Vít Klusák a vedle sedící Tereza doplňuje: "Sabinka Dlouhá měla úplně strašidelný sen, kdy se jí zdálo, že jí pořád dokola zvoní skype a nejde to vypnout. Pořád se budila ze spaní."

2458 sexuálních predátorů

Radikální dokumentární experiment oslovuje svou otevřeností všechny generace. Za dobu natáčení, se se třemi dvanáctiletými holčičkami spojilo 2458 potenciálních sexuálních predátorů.

"Holky přitom vůbec neprovokovaly, nekoketovaly. Pouze komunikovaly. Zkrátka se to děje. Potvrdil nám to i casting. Z třiadvaceti přihlášených dívek, jich devatenáct přiznalo že s něčím podobným měly osobní zkušenost," komentuje Klusák.

Dokumentární film V síti byl natočen ve dvou verzích – V síti: za školou pro děti od 12 let a V síti od 15 let. Režiséry a současně scénáristy jsou Barbora Chalupová a Vít Klusák. Premiéru v kinech měl 27. února 2020 a po týdnu promítání se stal nejnavštěvovanějším dokumentem v historii české kinematografie. (zv)