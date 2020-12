Podmínky splněny. Český krátký film zabojuje o Oscara

SH_T HAPPENS. To je krátký český animovaný snímek, který se čerstvě kvalifikoval do klání o cenu Americké filmové a televizní akademie. V prestižní oscarové soutěži tak doprovodí hraného Šarlatána, který se bude ucházet o trofeje v oblasti celovečerního filmu. Film splnil všechny podmínky, které americká akademie stanovuje pro kvalifikování filmu do kategorie nejlepší krátkometrážní animovaný film.

SH_T HAPPENS | Foto: FAMU

Nominace do nejlepší desítky budou vyhlášeny v únoru 2021, o vítězi se rozhodne 25. dubna v Los Angeles. Naposledy se o stejné ocenění ucházel loni loutkový film Dcera, který postoupil do finální pětice. Tvůrci Michaela Mihályiová a David Štumpf mají šanci získat kromě toho i francouzského Césara, jehož výsledky budou známy už v únoru. Film vznikl v koprodukci se Slovenskem a Francií, na výrobě se podílela i mezinárodní televizní stanice Arte. „Jsem rád, že česká animace získává čím dál větší prestiž na mezinárodním poli a naše filmy jsou úspěšné nejen na festivalech, ale objevují se i v programech zahraničních televizních stanic jako Arte nebo Canal +, případně na VOD platformách," říká Peter Badač, producent filmu. „Doufám, že takovou možnost budeme mít i v Česku a náš film nabídneme divákům nejen v kinech a na VOD platformách, ale i v televizi." SH_T HAPPENS líčí v krátkých vzájemně propojených etudách strasti několika postav v jednom domě, kde se věcem ani lidem nedaří. Jsou mezi nimi i věčně unavený údržbář, jeho frustrovaná a sexuálně vyprahlá žena nebo depresivní jelen. Film měl světovou premiéru loni na festivalu v Benátkách.