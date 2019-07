Film Smečka diváky zavede do fiktivního hokejového klubu Vlci (situovaný ve Zlíně) a do prostředí mládežnického hokeje, kde jsou dospívající chlapci vychováváni podle zákona síly. Právo silnějšího dominuje v celém kolektivu, který se tak stává vlčí smečkou, kde panuje velká rivalita a tvrdé zákony.

Snímek vzniká jako celovečerní hraný debut režiséra Tomáše Polenského, absolventa Vyšší odborné školy filmové ve Zlíně a FAMU, který má sám s hokejovým prostředím zkušenost.

„Podle výzkumů se téměř každé páté dítě stává obětí šikany. O šikaně se obvykle hovoří pouze v souvislosti se školstvím. Ze své zkušenosti však vím, že mládežnické sportovní kolektivy jsou jí plné, a často je mnohem brutálnější než šikana na školách,“ vysvětluje Polenský a dodává, že hlavní linie filmu sleduje příběh šestnáctiletého hokejového brankáře Davida, který nastupuje do nového hokejového týmu, a ten jej však nepřijímá.

Ve filmu se objeví i Martin Hosták

Snímek se bude natáčet ve Zlíně a ve Vizovicích až do 25. srpna 2019 a to v několika lokacích. Nejvíce času – 14 natáčecích dnů – štáb stráví na zimním stadionu Luďka Čajky.

V hlavních rolích se objeví Tomáš Dalecký, Tomáš Mrvík, Jiří Vyorálek, Vlastina Svátková, Václav Vašák a Patrik Děrgel. Menší role si zahrají i současní hráči zlínského hokejového týmu Beranů, v roli manažera Vlků diváci uvidí Martina Hostáka, generálního manažera HC Berani Zlín.

Projekt je připravován v mezinárodní koprodukci České republiky, Slovenska a Lotyšska, vzniká za podpory Fondu kinematografie, Lotyšského národního filmového centra a fondu Media Creative Europe.

Snímek podpořil také Zlínský kraj částkou dva milióny korun. S orientací v regionu štábu od začátku pomáhá místní filmová kancelář. Její snahou je, aby produkce využívaly co nejvíc služeb v místě natáčení a zapojily do výroby místní filmaře. IS Produkce tak jako koproducent poskytuje pro natáčení část filmové techniky a pomáhá s produkčním zajištěním.

Snímek Smečka by měl být hotový na konci letošního roku, míří do kin a na festivaly. Film necílí jen na Česko a Slovensko, díky popularitě hokeje a aktuálnímu tématu šikany jde o projekt s mezinárodním potenciálem.