„Bral jsem je jako veselé figurky, s nimiž mě baví si načas hrát,“ vzpomíná Silverman na začátky populární série. „Už tehdy jsem věděl, že to je ten nejzábavnější materiál, s jakým jsem se během animace setkal. Přesto nikoho z nás nenapadlo, že to bude takový fenomén. Myslím, že jsme z toho všichni pořád tak trochu v úžasu. Jsem moc rád, že mohu být součástí projektu, který tak parádně vybočil z řady.“

Že má žlutá rodinka a její černý humor k českému blízko, ho těší. Ne všude ale prý takto funguje. „Nejsme příliš populární v Japonsku,“ přiznává režisér. A s úsměvem dodává: „Nicméně seriál tam běžel a největší úspěch měly díly, kde Simpsonovi sledují reklamu na nápoj C. C. Lemon a mluví přitom japonsky.“ Inspiraci autoři těží z různých osobních zkušeností, na večírcích či na ulici, a také z klíčových událostí a odkazů.

Naštvali jsme jen učitele

Ačkoli americká společnost nepatří právě k líhni satirického humoru, žádný vyslovený průšvih či pobouření u veřejného mínění si režisér nevybavuje. „Nečelili jsme nikdy politickému nátlaku ani ostré kritice, která by nám bránila v produkci,“ zamýšlí se. „Někdy se trošku čertila stanice FOX News, že jsme si stříleli z jejích přehmatů. Zato různé náboženské skupiny, kde by to člověk nečekal, patří k našim velkým fanouškům. Víte proč? I když máme na kontě všelijaké církevní parodie, církve si všímají v první řadě toho, že Simpsonovi CHODÍ do kostela…“

Jedna věc ale přece jen pobouřila. Když se vysílala první řada v roce 1990, objevila se na trhu trička s Bartem, který říká: „Jsem nedokonalý a jsem na to hrdý“. „Mnozí učitelé se tehdy na nás zlobili,“ připouští Silverman. „Byla to jediná větší kontroverze. Pohoršlivá hláška nicméně vzešla z marketingových hlav, nikoli od autorů seriálu. My se ovšem tímhle roztomilým tričkem i popraskem kolem něj skvěle bavili.“

Spadl jsem smíchy z křesla

A která situace z pera reálných autorů ho rozesmála nejvíc? „Když jsem si přečetl díl nazvaný Jak Burns prodával elektrárnu a došel k sekvenci Země čokolády. Spadl jsem smíchy z křesla, když jsem si představil, jak Homer praštěně poskakuje mezi zajíci po čokoládové krajině. Smál jsem se a smál a nemohl se zastavit. Jsem rád, že jsem zrovna tohle animoval, je to jeden z mých nejeuforičtějších okamžiků z natáčení.“

Ale nejen animací a žlutou rodinkou (která mimochodem dostala tuhle barvu proto, aby upoutala diváky přepínající kanály) režisér žije. Má i vášeň pro jazz a nástroj jménem tuba. Vlastní početnou sbírku. „Tuba má bohatý tón, je to požitek na ni hrát,“ říká. „Je univerzální jako basový nástroj a velmi melodická. Navíc – je to velká zábava, což je pro mě vždycky přitažlivý aspekt.“ Na pracovním prkně teď nic nového nemá. „Je mi ve společnosti Simpsonů dobře, stačí to,“ tvrdí. „Dokončili jsme speciální celovečerní animák Extinct, který by měl mít premiéru příští rok. Ovšem - COVID změnil řadu věcí, takže kdoví? Kdo vůbec ví, co bude s filmovým průmyslem?“

Na viděnou v budoucnu

Pandemii prý tvůrci do seriálu implantovat nechtějí, jestli, tak jen okrajově. „Situace se pořád mění, scházet se můžete leda sám se sebou, jakýkoli komentář bude za krátký čas mimo mísu,“ soudí režisér. A co mu v téhle divné době chybí nejvíc? „Setkávání s přáteli. Platforma Zoom trochu pomáhá, ale málo. Moje rodina je na východním pobřeží, já na západním, vídat se nesmíme. Schází mi. Stejně jako moji kolegové ze studia a privátní přátelé. Hodně postrádám cestování, kromě jiného výlet k vám. Těšil jsem se na Anifilm a české diváky. No, ale - Show Must Go On! Nějaký Covid nás nezastaví. Moje práce nestála chválabohu ani chvíli. Tak na viděnou někdy v budoucnu tam u vás!“

Fenomén Simpsonovi



Simpsonovi jsou nejdéle vysílaným animovaným seriálem dějin americké televize. Vytvořil jej Matt Groening a na obrazovkách se Bart a spol. poprvé objevili v roce 1987 v Show Tracey Ullmanové. Ve vlastním seriálu se žlutá rodinka ze Springfieldu pravidelně objevuje od roku 1989, kdy se Simpsonovi stali prvním seriálem televize Fox, který obsadil místo v první třicítce nejsledovanějších amerických pořadů. Letos na kanále Fox odstartovala již 31. série. Aktuálně má seriál 684 epizod, v Česku jej vysílá kanál Prima Cool, dříve měla práva Česká televize, která také přišla s netradičním tahem, když Marge mluví Jiří Lábus.



Seriál paroduje americkou kulturu, společnost, televizi a mnoho aspektů lidského života obecně. Groening pojmenoval animovanou rodinku po členech své vlastní rodiny, přičemž Bart (anagram angl. brat – spratek) měl představovat samotného Matta.