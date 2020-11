Na poloviční provoz. Tak chce slovenská vláda znovuotevřít kina. Asociace kin ani distributoři tím ale nejsou zrovna nadšeni. Jak včera jejich zástupci uvedli pro server filmneweurope.com, může to ve stávající situaci napáchat víc škody než užitku. Zejména u soukromých kin.

Kino v době koronaviru - Ilustrační foto | Foto: Deník

„O otevření uvažuje v tuto chvíli maximálně deset jednosálovek,“ potvrzuje Nataša Simonková z asociace kin. Společně s Unií filmových distributorů vydala instituce následující prohlášení: „Vzhledem k lock-downu po celé zemi jsme překvapeni tímto obratem a obáváme se, že svědčí o nezájmu o fungování filmového průmyslu. Za jiných okolností bychom byli z otevření kin šťastní. Trend je ale nyní přesně opačný, kina v ostatních zemích zůstávají v drtivé míře zavřená a data filmových premiér se posouvají. Distributoři mohou za daných podmínek maximálně filmy reprízovat, ale to, co přivede diváky zpět do kin, jsou nové premiéry.“