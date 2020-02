Hrdina komorního dramatu, které Jan Hřebejk natočil v brněnských kulisách podle scénáře Marka Epsteina, se jmenuje Martin Illés (ztvárnil jej slovenský herec Milan Ondrík).

Před lety utekl do francouzské cizinecké legie a teď se vrací s kapsou naditou penězi do města, kde žije jeho sestra. Ta má nejen starosti s vlastním mužem, ale zlobí se i na bratra, protože nebyl doma, když umírala jejich matka.

Složitost vztahů

Martin brzy pochopí pravý stav věcí v sestřině rodině, ale utváří si hezký vztah s malým synovcem. Zároveň je rozhodnutý postavit se na vlastní nohy. Chce rozjet byznys v podobě vlastní kavárny, ale protože se po našetřených financích díky jeho velkorysosti brzy zapráší, začne si na její zprovoznění nelegálně přivydělávat v ringu při boxerských bitkách.

Do života mu navíc vstoupí zvláštní, ale sympatická dívka Sára (Marie Poulová), pro niž chce její lehce snobský otec (Pavel Kříž) to nejlepší na světě. Ukazuje se, že díky zkušenostem v armádě má Martin schopnost přežít jakoukoli nebezpečnou situaci, ve světě složitých lidských vztahů a emocí se ale pohybovat neumí.

„Scénář Marka Epsteina mě okamžitě zaujal odlišností od toho, co jsem do té doby dělal. Vím od něj, že se při psaní inspiroval příběhem spolužáka z gymnázia, který stejně jako filmový Martin odešel do cizinecké legie, aby se vyhnul trestu,“ říká Jan Hřebejk. „Marka inspirovala i kniha Jacka Londona Martin Eden, kde je motiv člověka, který nepatří do určité společnosti, ale chce do ní v nějaké své části života patřit,“ doplnil dramaturg Ivo Cicvárek.

Slovenský Phoenix

Obsadit do hlavní role Milana Ondríka napadlo režiséra Hřebejka poté, co jej objevil ve filmu Eva Nová. Ztvárňuje v něm syna kdysi slavné herečky, která se vrací z protialkoholního léčení. „Milan mě nadchl, začal jsem si zjišťovat, kdo je tento slovenský Joaquin Phoenix. Navíc je pro roli Martina i neuvěřitelně fyzicky disponovaný,“ podotkl Jan Hřebejk.

Sám herec potvrzuje, že na sobě maká. „Když potřebuju upustit ventil, namísto vysedávání v hospodě běhám. Každý strom, na který při tom narazím, je pro mě hrazdou. Takže tím i cvičím a posiluju,“ usmívá se Milan Ondrík.

„Podobný charakter se silným tajemstvím, jaké má filmový Martin, jsem si chtěl zahrát už od dětství. Za tuto příležitost jsem vděčný.“