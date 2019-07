Třeba v britském snímku Monzun odehrávajícím se v Hanoji nebo ve španělské Srpnové madoně.

Oživení vnesli do sekce až Němci, Slováci a Belgičané. Německá Lara vypráví o složitém vztahu matky a syna, strachu z průměrnosti a citovém chladu. Exceluje tu herecká špička Corinna Harfouche.

Slovenský režisér Marko Škop se v dramatu Budiž světlo zamýšlí nad tím, jak těžké je žít v souladu se svými zásadami a jít příkladem dětem. Zvlášť když bydlíte na maloměstě, kde jsou šovinistické ideje stále živé a kterému vládne potřeba domobrany. Sice není proti komu se bránit, ale je nutno být připraven.

Jak málo o sobě víme

Hrdina Škopova filmu, manžel a otec tří dětí, pracuje jako gastarbeiter v Německu, a díky tomuto odstupu doká-že rozlišovat podstatné od nedůležitého. Když se ale jeho starší syn připlete k tragické události, jež poznamená zdejší obyvatele a eskaluje vztahy, zjišťuje otec, jak málo o své obci i vlastní rodině ví.

„Zažíváme agendu strachu. Že nám může někdo ublížit, vzít nám i to málo, co máme, nebo se na nás může přiživovat. Zkrátka, že jsou tu nepřátelé,“ říká režisér o filmu, k němuž jej inspirovala současná slovenská realita. Podle něj militantní nálady na Slovensku rostou, zejména u mladých. „Snad přimějeme diváky podívat se na téma z jiného úhlu,“ doufá Škop, který už ve Varech dvakrát vyhrál s dokumenty Osadné a Iné svety a jehož snímek se dočkal „standing ovation“.

Casey Affleck: Miluju Vary!

Je asi jediný, kdo ve stávajících vedrech tvrdí, že karlovarský festival je jeden z nejlepších, navíc s nejlepším počasím. Americký herec Casey Affleck je celebrita nenápadná, zato vtipná a zdvořilá.

Do Varů přijel oscarový herec z dramatu Místo u moře už podruhé a s velkým nadšením. Zapůjčeným vozem, z Mnichova, osobně za volantem. Cestu si prý skvěle užil. Na setkání s diváky v rámci programu KVIFF Talks mluvil i o filmu Světlo mého života, který s sebou přivezl. „Chystal jsem ho dlouho, vychází z mé vlastní rodičovské zkušenosti,“ svěřil se. „Moje mladičká filmová partnerka Anna Pniowski byla nesmírně pilná, na každý záběr chodila připravená, práce s ní byla radost.“

Jak Casey přiznal, původně měl být sci-fi snímek ve světě bez žen o vztahu otce a syna, k němuž ho inspirovali vlastní synové. Ti ale odmítli být předobrazem postav, a tak se Affleckovým partnerem stala dívenka.

„Je to příběh rodičovské lásky, jejíž meze člověk těžko odhaduje. Protože každý má tendenci své dítě chránit. Jenže ono se časem potřebuje osamostatnit a vy jste pro ně závažím, které odmítá,“ shrnul téma snímku, který sám napsal, natočil a v němž hraje jednu z hlavních rolí.

Na sebe se nedívám

Mezi své vzory řadí bratr známého filmaře a herce Bena Afflecka režisérsko-scenáristickou dvojici, sourozence Joela a Ethana Coeny. „Dělají výtečné filmy. Rád bych se s nimi potkal nad nějakým projektem. Jenže… hrozně nerad se dívám na své filmy. Takže bych pak jejich dílo neviděl, což by byla škoda. No, prostě je to komplikované,“ mudroval Casey nad případnými plány.

A tak se prý znovu chystá natočit něco sám. „Když se dlouhý čas pohybujete ve světě filmu a vyprávíte cizí příběhy, najednou se probudíte a uvědomíte si, že chcete vyprávět nějaký vlastní. Dospěl jsem k režii přirozenou cestou, jako řada jiných kolegů přede mnou,“ uzavírá Affleck, který prý vymýšlel příběhy už svým dětem před spaním.