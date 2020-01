Příběhy z venkovského prostředí kralovaly televizním obrazovkám již v sobotu 11. ledna, kdy první díl zhlédlo 1 371 000 diváků.

Na další se mohou diváci těšit už dnes od 20.15 nebo v předpremiéře na iPrima.cz.

„Úspěch seriálu Slunečná nás upřímně potěšil. Podařilo se nám najít nejen skvělé herecké obsazení, které přilákalo k obrazovkám mladší cílovou skupinu, ale také zajímavý příběh, který navzdory populárnímu tématu, jako je pečení, i historicky zavedenému konkurenčnímu seriálu podruhé zvítězil. A věříme, že tomu tak nebylo naposledy,“ říká generální ředitel FTV Prima Marek Singer.

Jaké je tajemství úspěchu seriálu podle Lenky Hornové, jedné z jeho autorek a zároveň ředitelky obsahu FTV Prima?

„Jak již napovídá název, jeho pomocí chceme divákům minimálně dvakrát týdně proslunit večery. Ač se jedná o vztahový seriál, nepřinášíme jen romantiku, ale i komedii a drama. Mixujeme klidné venkovské prostředí s rušným pražským světem plným byznysu, každý divák si tak zde může najít kousek svého světa.“

Hlavní tváře seriálu

Hlavními tvářemi seriálu jsou Týna (Eva Burešová) a Sylva (Bára Jánová), které se po smrti svého otce musí rozhodnout, co s rodinnou farmou. Zatímco Týna chce statek zachránit, a to nejen kvůli sobě, ale i kvůli odkazu otce, Sylva nechce slyšet o ničem jiném než o prodeji. Nahrává to do karet mladému investorovi Janku Linhartovi (Marek Lambora), který má pocit, že si může všechno koupit a hlavně pokaždé dosáhnout svého.

„Jako Týna mám svého koně, se kterým jsem jedno tělo, jedna duše, ale pravda je, že jsem se s ním seznámila asi dvacet minut před natáčením,“ vypráví herečka Eva Burešová. „Ze začátku jsem ho jen vodila, což bylo v pořádku. Potíž nastala ve chvíli, kdy jsem na něj nasedla zbytek stáda odvedli a on chtěl jít za ním. Začal házet hlavou, a na- konec se i se mnou postavil na zadní.“

Ostřílený koňák je naopak herec Filip Blažek, který ve Slunečné hraje Toma, jenž pracuje na statku a v hospodě. „Při natáčení jsem toho s koň- mi zažil hodně, bohužel se dnes už před točením netrénuje jako dřív. Je to škoda,“ podotkl ostřílený pohádkový princ, který se ve Slunečné coby vdovec stará o dvě děti. Dostal se ale do maléru a azyl našel právě u Týny.