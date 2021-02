Stanislav Neumann se narodil 16. července 1902 v pražské čtvrti Žižkov. Jeho otcem byl levicový básník Stanislav Kostka Neumann a matkou nakladatelka Kamilla Neumannová (vydávala mimo jiné edici Knihy dobrých autorů, jejímž prostřednictvím předkládala českým čtenářům moderní evropskou literaturu). S básníky, potažmo „veselými strýčky“, kteří docházeli k Neumannům, se dveře netrhly. Mnozí z nich „hráli“ v loutkovém divadle, které budoucí herec v sedmi letech dostal. Nejlepší z nich prý byl Viktor Dyk.

V roce 1921 Neumann odmaturoval na žižkovské reálce, kde jej údajně dusil profesor němčiny Jindřich Vodák (pozdější divadelní kritik). Tehdy už mladíka divadlo definitivně okouzlilo, a i když se jeho fyziognomie mohla zdát pro jeho profesi překážkou, opak se ukázal být pravdou. Nastoupil k divadelní společnosti Františka Zöllnera v Kladně. Následně hrál v kladenském divadle, později ho zlákalo angažmá v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, po jedné sezoně se ale vrátil do Kladna. A vystřídal ještě spoustu dalších scén (například Osvobozené divadlo či Divadlo Vlasty Buriana), než nadobro zakotvil v pražském Národním divadle, kde působil až do své smrti.

Na jevišti první české scény vytvořil role v hrách českých autorů – například ve Stroupežnického Našich furiantech, Jiráskově Lucerně, Tylově Strakonickém dudákovi, Klicperově Hadriánovi z Římsů či Čapkově R.U.R. Ztvárnil také Harpagona v Molièrově Lakomci a staříka Geronta v další jeho hře Šibalství Skapinova, Šaška a Poříze v Shakespearových titulech Král Lear a Sen noci svatojánské nebo Firse v Čechovově Višňovém sadu.

Jeho prvním filmem, v němž se objevil ještě jako neznámý komparzista, byl němý Švejk v civilu (1927). Větší rolí byl až učedník pana Načeradce ve filmu režiséra Gustava Machatého Načeradec, král kibiců. Zajímavostí je, že Neumannovi bylo v té době třicet let a Hugo Haasovi (panu Načeradci) jen o rok víc. Poté se setkávali opakovaně. Haas, který napsal námět komedie Mazlíček (1934) a s režisérem Martinem Fričem se podílel na scénáři, si už při psaní myslel na Neumanna do úlohy stydlivého zlodějíčka Sáčka. Vězeňský úbor byl ostatně jeho častým filmovým kostýmem. Řada jeho postav – podvodníci, kapsáři, ale i roztomile popletení mladíci – je nepřehledná. Divákům se líbil i v partnerském duu s Jindřichem Plachtou, se kterým sehrál komické dvojice ve snímcích Pelikán má alibi (1940) a Konečně sami (1940).

Po válce Neumann vytvořil například postavičku lichváře Menkeho v Krejčíkově dramatu Týden v tichém domě (1947) nebo basistu Koulu v Machově crazy komedii Nikdo nic neví (1947). Jedná se o příběh, který těží z protinacistického odboje z doby okupace. Dva tramvajáci, které ztvárňují Jaroslav Marvan a František Filipovský, v něm stěhují domněle zabitého esesmana. Tělo se dostane do futrálu na basu, která patří právě nesmělému hudebníkovi Koulovi…

Syna přinesl na zádech do nemocnice

O skutečných hercových strastech z období konce okupace vypráví v knize Tvář bez masky jeho kolega Ladislav Pešek: „Potkávám v divadle Standu Neumanna. V revolučních dnech ho nacisté chytili s nákladem zbraní. Čekal na popravu, když ho osvobodila Rudá armáda. Vypravil se do Terezína, kde byl vězněn jeho syn. Přinesl ho, na zádech, s tyfem na Bulovku. Usmívá se, jeho jediný syn bude žít.“

V roce 1948 dostal Stanislav Neumann pěknou příležitost v podobě postavy rady Dyndery ve filmu režiséra Josefa Grusse Hostinec U kamenného stolu, natočeného podle knihy Karla Poláčka. Samostatnou kapitolou jsou pak jeho nezapomenutelné úlohy v pohádkách. Každý už podle hlášky „odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil“ pozná, že jde o krále Půlnočního království v legendární Pyšné princezně z roku 1952. Stejně tak si vede jeho vrchní kuchař, který říká básnickým jazykem krásné Ladě v pohádce Princezna se zlatou hvězdou (1959): „Děkuji vám, paní má, teď budu mít řády dva!“ Neumann exceloval i jako starý čert v Hrátkách s čertem (1956) nebo děda Pšuk v Dařbujánovi a Pandrholovi (1959). Do zlatého fondu pro děti patří také filmy Honzíkova cesta (1956), Prázdniny v oblacích (1959) nebo Malý Bobeš (1961).

Herec se sklonem ke stylizované grotesce se věnoval i pedagogické činnosti na Pražské konzervatoři a AMU v Praze. K jeho žákům patřili například Jiřina Jirásková, Irena Kačírková či Jiří Vala. Bohatý je i výčet jeho rozhlasových rolí. Za svou práci získal řadu titulů a řádů, stejně jako už jeho zmiňovaný vrchní kuchař v Princezně se zlatou hvězdou. Zemřel 19. února 1975 v Praze ve věku dvaasedmdesáti let.

Stanislav Neumann



* Narodil se 16. července 1902 v Praze.



* Jeho nevlastní sestrou byla herečka Soňa Neumannová a švagrem Jan Škoda, režisér Národního divadla.



* Během Pražského povstání doprovázel nákladní auto plné zbraní a byl zajat oddílem SS, 9. května 1945 měl být popraven, k čemuž nedošlo.



* Jeho jediný syn Stanislav byl v tu dobu vězněn v Terezíně, kam se jeho otec hned po osvobození vydal. Našel jej vážně nemocného a dopravil ho do Prahy, čímž mu zachránil život.



* Po osvobození se jako člen KSČ aktivně zapojil do politické práce, komunistou zůstal až do konce života.



* Syn Stanislav byl taktéž zarytý komunista, ve věku dvaačtyřicet let spáchal sebevraždu. Jeho potomkem je francouzský režisér Stan Neumann.



* Herec zemřel 19. února 1975 v Praze.



* Je pohřben na Vinohradském hřbitově.