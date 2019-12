Prohraješ, když si budeš myslet, že jsi sám. To je leitmotiv snímku Hvězdných válek, který zítra vstupuje do kin. Stejně jako jeho hrdinka Rey vyvolává hlasy minulosti (rozuměj Jediů), tak i film je jakýmsi důstojným ohlédnutím za celou ságou.

Návrat Palpatina

Na nejpopulárnější postavy Luka Skywalkera a Hana Solo si sice na rozdíl od Leiy počkáme téměř až do konce, mají tu ale své klíčové místo. Jak se dalo čekat, režisér J. J. Abrams rozehrává se spoluautory scénáře zásadní bitvu o podobu vesmírného světa.

Do hry se vrací zákeřný Palpatine, jehož představitel ze ságy z 80. let Ian McDiarmid neztratil nic ze své démoničnosti. A spřádá ďábelský plán, jehož strukturu lze těžko rozkrýt a do níž patří nejen temný Kylo Ren, ale i neohrožená Jedi Rey.

Tvůrci filmu nakládají s nostalgií, jež se logicky nabízela, uměřeně. Je tu prostor pro dojetí, méně pro humor, choreografie akčních scén a především vizuální dojem jsou ovšem na jedničku. Ať jsou to letecké scény, pouštní dálavy, rokle či souboj v troskách Hvězdy smrti bičované vlnami. Není divu, že film si ještě před premiérou vysloužil oscarovou nominaci za vizuální efekty.

Uvážlivě se pracuje i s kruciálními symboly: vyhaslou maskou Vadera, jmény známých planet či světelnými meči. Humor tradičně obstarávají zdvořilí roboti s dojemnou snahou se za každé situace domluvit (tvůrčí apel na obecnou potřebu komunikace nelze přehlédnout).

Finální přátelské objetí připomene mušketýrské jeden za všechny, všichni za jednoho, nijak to ale neruší. Je to koneckonců klasické hollywoodské přitakání propojení různých barev pleti.

Ping-pong energií

Pravda, cesta k vítězství nad temnou stranou síly a přehazování energie místy působí jako úsměvný ping-pong, dá se nad ním ale v rámci nastavených archetypů přimhouřit oko.

Výprava a kostýmní práce jsou skvělé, včetně černé a bílé pro dvě strany síly u Kyla Ren a Rey. Milá jsou i nezbytná „zvířátka“, pouštní fenci nemají chybu.

Herecky jsou Star Wars vyrovnané. Dílčí účast Harrisona Forda i Marka Hamilla potěší, stejně jako poslední záběry již zesnulé Carrie Fisher v roli Leiy. Na nové tváře jsme si už zvykli. Daisy Ridley má správnou dávku půvabu i razance a Adam Driver před očima zraje. Jeho padouch Kylo Ren je stejně uvěřitelný jako trpící rozvádějící se Charlie, jehož hraje ve favorizovaném dramatu Manželská historie, usilujícím o Zlaté glóby i Oscara.

George Lucas může být spokojen, kruh se důstojně uzavřel.