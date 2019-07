Herci David Švehlík, Martin Finger, Elizaveta Maximová nebo Vojtěch Vondráček se setkají v nové minisérii nazvané Stockholmský syndrom, kterou natáčí Dan Svátek, režisér silného celovečerního filmu Úsměvy smutných mužů.

Davida Švehlíka tentokrát obsadil do role kriminalisty Viktora Mojžíše, který se dostane do konfliktu s majitelem rotvajlera Jindřichem Oseckým (Martin Finger). Když pes napadne jeho dceru Lindu, kriminalista použije služební zbraň a neúmyslně Jindřicha postřelí. Jedna nešťastná rána tak protne osudy sedmi lidí.

Jindřich skončí na vozíku a Viktor mu, poté, co se vrátí z vězení, musí platit tučné odškodné. Dostává se do existenční pasti, z níž se ukáže nečekaná cesta ven - Osecký je mu totiž ochoten odpustit odškodné, pokud Viktor zachrání jeho dceru, která byla několik let nezvěstná.

„Na začátku příběhu jsou dva chlapi, otcové dcer, kteří si kvůli svým povahám a také do jisté míry nešťastnou náhodou zkomplikují, a aniž by to v tu chvíli věděli, i navzájem ovlivní své životy. A právě to, co se s nimi stane, budeme divákům ve dvou dílech vyprávět. Mohu slíbit, že to bude příběh plný zvratů,“ říká kreativní producentka Kateřina Ondřejková na adresu snímku, který diváci zhlédnou začátkem příštího roku.

V předešlých dnech už Česká televize na festivalu představila nový thriller Vysoká hra (do vysílání bude nasazen na jaře 2020) režiséra Jiřího Svobody, v němž se v hlavní roli policisty představí Richard Krajčo.

Suchý, Mrkvička, Schmitzer

Hned zkraje nového roku se má na obrazovkách ČT objevit i druhá série Marie Terezie, která pokryje období let 1741 až 1743, kdy probíhaly války o habsburské dědictví. V hlavních rolích se opět objeví Vojtěch Kotek jako František Štěpán, Marii Terezii tentokrát ztvární Stefanie Reinsperger.

Kromě čistě „svých“ projektů se Česká televize produkčně podílí i na filmovém portrétu režisérky Olgy Sommerové Jiří Suchý Lehce s životem se prát (do distribuce přijde 26. září). „V průběhu šedesáti let uvedl Jiří Suchý v Semaforu sedmadevadesát her, napsal texty k téměř patnácti stům písní a hudbu k pěti stům skladeb. Mojí ctižádostí bylo vytvořit film o životní cestě muže, jenž kromě toho, že svoje nadání zasvětil divadelní a písňové tvorbě, žil také svůj osobní a občanský život, který pod nánosem jeho díla jen občas prosvítá,“ říká Olga Sommerová.

Svérázná road movie Martina Duška a Ondřeje Provazníka Staříci přivede na plátno Ladislava Mrkvičku a Jiřího Schmitzera. Na sklonku života se v rolích bývalých politických vězňů hodlají pomstít chtějí najít a zabít někdejšího komunistického prokurátora, který je v 50. letech odsoudil k trestu. V kinech se má film (taktéž z produkce ČT) objevit už letos v říjnu.